Türkiye uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı iddiasıyla bazı ünlü isimlerinin ifşa edilmesini konuşuyor. Peki bu bir itibar suiastı mı? Ünlülerin bilgileri nasıl sızdırıldı?

Avukat Afşin Hatipoğlu Halk tv canlı yayında yaşananlara sert çıktı.

"HANGİ ÖLÇÜ VE KISTASTA..."

Yargının kendi yaptığı iş ve işlemlerden hiçkimseye hesap verme sorumluluğu taşımadığını söyleyen Afşin "Bir kere bu insanların hangi ölçü ve kıstasta göre belirlendiğinin kamuoyuna açıklaması lazım." dedi.

Hatipoğlu'nun "Bu istediğimiz her an istediğimiz herkese dokunabiliriz demektir" çıkışı gündem oldu.

Avukat Afşin Hatipoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"İNSANLARIN ÖZEL HAKLARINI İHLAL EDİYORSUNUZ, SEBEBİ AÇIKLANMALI"

"İnsanları kelle başı koyun sürüsü gibi polisin önüne katarak bu örnekleri alırsanızç insanların özel hayatın gizliliği, yaşam ve hürriyetlerine dokunulamaması gibi ikleleri ihlal etmiş olursunuz. İnsanların bu haklarına dokunuyorsanız bunun nedenini açıklamalısınız..

İhbar mı var, itirafçı mı var, telefonlarını mı dinlediniz? neden başkaları değil de bu isimler. Neden beraber hareket eden bir grup gibi örnek almaya götürsünüz.

"BU NASIL BİR İHBARCI?"

Bunlara isim vererek, davet ederek savunma ya da örnek isteyebilirdiniz. Onların üzerinde bir şaibe bırakılmaması daha doğru olurdu. Böyle bir şey olabilir mi! Halkın önüne uyuşturucu mühtalası gibi insanların önüne atmanın ne gereği var.

"İHBAR VARSA..."

İhbar varsa o kısının tathkikata maruz kalması lazım. Nasıl bir kişi ki 20 kişnini uyuşturucu kullandığı tespit edebilme kabiliyetine sahip. İlk çıkan sansosyonel bilgi ne kadar isteseniz de halk tarafından yüzde 60 oranında kabul ediliyor.

"BU 'İSTEDİĞİMİZ HER AN İSTEDİĞİMİZ HERKESE DOKUNABİLİRİZ' DEMEK"

Bu istediğimiz her an istediğimiz herkese dokunabiliriz demektir. İstersek sizi suçlu, hırsız ilan edebiliriz. Afişe edebilecekleri güce sahip olduklarını göstermek, bastırmak istiyorlar.

"PUDRA ŞEKERİ ÇEKENLERİ İFŞALADILAR MI?"

İktidarın çok konforlu bir alanı var şu an. Dolu, boş farketmiyor. Ama kendilerine yakın isimlere dokunmuyorlar.

AKP'ye yakın olduğu tespit edilen birçok isim çıktı. Arabalarda pudra şekeri çekenler, milletvkilinini çocukları falan... Bunları ifşaladılar mı?"

Ankara'da lüks otomobilin içinde kokain kullanırken görüntülenen ve kullandığı maddenin pudra şekeri olduğunu ileri süren AKP'li Kürşat Ayvatoğlu beraat etmişti. Kürşat Ayvatoğlu’ndan sonra Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın da uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortaya çıkmıştı.

