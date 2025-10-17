İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti.

Operasyonda, ifadeleri ve kan örnekleri alınan ünlü isimler. ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Operasyona ilişkin en dikkat çeken olay ise, ünlü isimlerin karakola davet edilmek yerine, sabah evden polis araçlarıyla alınmaları ve basının da bu durumdan haberdar olmasının sağlanması oldu.

Ancak bu durum hem TCK'da hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan 8. Madde'ye aykırı bir durum.

Şöyle ki:

AİHM'nin yer alan Madde 8'de şu ifadeler yer alıyor:

1- Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

2- Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda gerekli olan ve yasayla öngörülmüş olan ölçüde yapılabilir.

TCK'da ise şu madde yer alıyor:

Kişilerin özel yaşamı, kamu yararının gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu olamaz.

Avukat Gönenç Gürkaynak ise bu duruma tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

X hesabından olayın medyaya yansıtılmasını eleştiren Gürkaynak, şu ifadeleri kullandı:

Belli insanların polis tarafından yapılan uyuşturucu testi sonuçlarının bu kişilerin ad ve soyadlarıyla beraber kamuya duyurulmasını hukuksuz buluyorum.

Bu duyuruda kamu sağlığını ilgilendiren yahut sair kamu menfaati içeren hiçbir haklı gerekçe göremiyorum. Bu kişilerin şahsiyet haklarındaki etkiyi, haklarında yürüyecek muhakeme süreçlerindeki masumiyet karinesinin zedelenmesini ve şahsi verilerinin gizliliğinin ihlal edilmesini haklı çıkartacak dengeleyici bir menfaat bulamıyorum.

İnsana değer verilen ülkelerdeki uygulama bu değil.

DİLAN POLAT AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan 9 isme yönelik yapılan operasyondan sonra 8 ismin sonuçlarının pozitif çıktığı yönündeki iddialarda ismi geçen Dilan Polat yeni bir açıklama yaptı. Sinirden ellerinin titrediğini söyleyerek kendini ifade eden Polat, 'nisan ayında saç testine bir yıl geçmişe giderek bakıldığını ve temiz çıktığını' hatırlattı.Pozitif çıkan sonuçlarda ismi olması hakkında ise Polat, 'benim alnım ak, böyle bir şey çıksın kelle mi keserim' dedi.

İREM DERİCİ'DEN AHMET HAKAN GÖNDERMESİ

Düzenlenen operasyonda ifade veren ve sonrasında basın toplantısı düzenleyerek sonuçlarının temiz çıkacağını söyleyen Şarkıcı İrem Derici, sonuç haberlerine yönelik olarak yeni bir açıklama yaptı.

Derici yaptığı paylaşımda, 'Evet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum, Beton Derici'ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de" dedi.

İrem Derici konu ile ilgili olarak Ahmet Hakan'a da gönderme yaptı.

Ahmet Hakan operasyon sonrası köşe yazısında "Operasyona konu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkânsızdı." demişti.