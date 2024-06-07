PTT çalışanının akıl almaz oyunu ortaya çıktı. Umreye giden 1356 kişi dolandırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
PTT çalışanının akıl almaz oyunu ortaya çıktı. Umreye giden 1356 kişi dolandırıldı

Bir tur firması ile umreye giden 1356 kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı. Mağdurların, bir PTT çalışanının akıl almaz oyununa yakalandıkları öğrenildi.

Bir tur firması ile umreye giden 1356 kişinin akıl almaz yöntemle dolandırıldığı öğrenildi. Umreye gidenler yurt dışından aldıkları telefonu pasaportlarına işletmek isteyince daha önceden başka telefonun işletildiğini öğrendi. Mağdurlar sonrasında savcılığa başvurdu.

Araştırmalarda Hatay'da PTT acenteliği yapan Ahmet Çelikkaya’nın aynı dönemde umreye giden 1356 kişinin kimlik bilgilerini ele geçirdiği belirlendi. Serinyol PTT şubesinde görevli Bilal Karabiber'in ise kendisine liste halinde verilen bu bilgileri kullanarak, sistemden e-Devlet şifrelerini aldığı tespit edildi.

İki kişi hakkında iddianame hazırlanıp, dava açıldı.

"PASAPORTUMA BAŞKA TELEFON İŞLETİLMİŞ"

İddianamede ifadesine yer verilen mağdurlardan Abdulkadir A., 2018 Aralık'ta umreye gittiğini belirterek, "Umre dönüşünde telefon aldım. Suudi Arabistan'dan almış olduğum telefonu pasaportuma işleyecektim. Sonra anladım ki pasaportuma başka bir telefon işletilmiş. Almış olduğum telefonu pasaportuma işletemedim, telefon elimde kaldı" dedi.

Raziye D. ise umreye gittiğinde oradan herhangi bir malzeme getirmediğini ifade ederek, "İddianamede geçen olaydan haberim yoktu, ancak bana tebligat ulaştıktan sonra oğlum, benim e-Devlet sistemime giriş yaptı ve üzerime 2 tane telefon işletildiğini tespit etti. Ben herhangi bir telefon almadım ve pasaportuma telefon işletmedim" dedi.

SUÇU KABUL ETMEDİLER

Sanıklar Ahmet Çelikkaya ve Bilal Karabiber ise konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyleyerek, üzerlerine atılı suçu kabul etmedi. Hatay 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanık Bilal Karabiber'e, 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve vermek' suçlarından 7 yıl 4 ay 22 gün, sanık Ahmet Çelikkaya'ya ise 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve vermek' suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

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