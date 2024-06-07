PTT’den kargo ücretlerine dev zam

PTT kargo ücretlerine yine zam yeni bir zam daha yaptı. Şubat ayında yapılan yüzde 55’lik zammın ardından yüzde 40’a varan bir zam daha yapıldığı açıklandı.

TVF'ye devredildikten sonra her yıl zarar etti

Diğer yandan PTT 2017’de Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilmişti. TVF’ye devredildiğinde 641 milyon lira kâr eden PTT, TVF’ye devredilmesinin ardından her yıl zarar etti.

2018-2022 yıllarını kapsayan 5 yılda toplam zararı 2,5 milyar TL’yi gören PTT’nin milyonlarca TL faiz ödediği de belirtilmişti.