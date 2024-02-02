PTT dolandırıcıların yeni yöntemini açıkladı. Bu tuzağa sakın kanmayın

PTT, posta dağıtım personeli kılığında dolandırıcılık yapmaya çalışan kişiler için vatandaşları uyardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı PTT'den yapılan açıklamada, şirketin adı kullanılarak çeşitli dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

PTT’NİN ADINI VE LOGOSUNU KULLANIYORLAR

Şirket adı ve logosu kullanılarak vatandaşların cep telefonlarına gönderilen sahte mesaj ve e postalardaki zararlı linklerle, banka ve kredi kartı ile kişisel bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığının tespit edildiğine işaret etti.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mesajlarda borcu olduğu belirtilen kişiden iletilen linke tıklaması, açılan ekranda kimlik numarası ve araç plakasını yazması isteniyor. Daha sonra sahte borç bakiyesi gösterilerek sözde borcun kredi kartıyla ödenmesi talep edildiği ortaya çıktı. Borcun ödenmemesi durumundaysa kişilere cezai yaptırım uygulanacağı söylendi." denildi.

KARGO GÖNDERİ TAKİBİ YOLUYLA BANKA BİLGİLERİNE ULAŞIYORLAR

Mesaj ve e postayla yapılan diğer dolandırıcılık yönteminde ise "kargo gönderi takibi" adı altında vatandaşların banka bilgilerine ulaşılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, kişinin cep telefonuna ya da e-postasına gelen sahte kargo mesajında "Koliniz yanlış adres nedeniyle gönderim merkezine iade edildi. Tekrar gönderilmesi için lütfen adresi güncelleyin" veya "Gümrük vergilerinin ödenmemesi nedeniyle paketiniz 24 Ocak 2024 tarihinde teslim edilemedi" gibi ifadelere yer verildiği belirtildi.

ÜCRET TALEP EDİYORLAR

Açıklamada, bu ve benzeri mesajlardaki linke tıklandığında ise kullanıcıların adres bilgilerini güncellemeleri gerektiği ve paketin gönderimi bahane edilerek ücret talep edildiği belirtildi. Bir sonraki adımda da kişinin kart bilgilerinin girilmesinin istendiği ve bu işlemlerin ardından dolandırıcıların vatandaşların banka hesaplarından başka hesaplara para aktardığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, son zamanlarda yeni bir dolandırıcılık yönteminin ortaya çıktığına işaret edildi.

"PTT posta dağıtım personeli kılığında vatandaşları dolandırmaya çalışan kişiler olduğu tespit edildi. Bu kişiler, vatandaşların evlerine giderek posta veya kargo teslim ediyor ve gönderinin teslim alındığına dair belge imzalattı ve imza atılan bu belgeler senet, vekâletname gibi resmi evraklardan oluştu. İmza atılan belgeleri de kişinin üzerine kayıtlı varlıkları satmak gibi birçok alanda kullanıyorlar." denildi.

HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin vatandaşların PTT'ye duyduğu güveni suistimal ettiğinin belirtildiği açıklamada, şirketin dağıtımla görevli personelinin, gönderileri vatandaşlara resmi kurum kıyafeti ve genellikle el terminaliyle ulaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin, kargo bekleyen alıcının cep telefonuna doğrudan PTT adıyla SMS gönderdiği vurgulandı.

HANGİ SİTELERE DİKKAT EDİLMELİ

PTT tarafından "Uzantısı 'www.ptt.gov.tr' olmayan internet sitesi linklerinin dışında iletilen herhangi bir link veya bağlantı adresinin PTT tarafından gönderilmediğinin bilinmesi gerekmektedir. Vatandaşların beklemedikleri ancak kendilerine getirilen gönderilere karşı teslimat sırasında temkinli olmasını ve dolandırıcılık şüphesi taşıyan kişi veya kişileri yetkili mercilere ihbar etmesini önemle rica ediyoruz." denildi.

PTT AŞ'nin dolandırıcılık girişimlerini önlemek adına yasal girişimlerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

-Şirketimiz ve gelen şikayetler doğrultusunda üzerine düşeni yaparak, dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığı belirlenen sahte internet adreslerinin erişime engellemesi için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilmektedir.

-PTT AŞ, ayrıca dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişilerin gerekli cezayı almaları konusunda hukuki süreci yakından takip edilmektedir.