PTT ne zaman kapanıyor?

PTT şubeleri günün belirli saatlerinde hizmet sunuyor. İşlemlerini planlamak isteyenler de internetten 2024 PTT mesai saatlerini araştırıyor.

PTT şubeleri öğle arası ne zaman, saat kaçta? PTT cumartesi açık mı, kaça kadar açık? İşte detaylar...

PTT çalışma saatleri, para transferi, fatura ödeme ya da farklı işlemler için şubelere gidecek olan vatandaşların sorduğu sorular arasında bulunuyor. PTT kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor sorularına göre hareket edecek olan vatandaşlar, internetten bu konu hakkında bilgi almak istiyor.

İşte, PTT çalışma saatleri ve günleri 2024...

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR 2024?

PTT şubeleri sabah 8.30'da açılıyor ve 12.30'a kadar hizmet veriyor. 1 saatlik öğle arasından sonra saat 13.30'da tekrar açılıyor ve 17.30'a kadar çalışıyor. Bazı PTT şubelerinde ise mesai 17:00'de bitiyor.

PTT HAFTA SONU AÇIK MI, CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri hariç Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalı. Cumartesi günü sadece bazı bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30'a kadar hizmet veriyor.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Hafta içi: 08:30- 17:00 (Bazı şubelerde 17:30)

Öğle arası: 12:30- 13:30

Hafta sonu: Merkez PTT şubeleri hariç Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalı. Cumartesi günü sadece bazı bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30'a kadar hizmet veriyor. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise kapalı olduğu bildirildi.

PTT Çalışma Saatleri il ve ilçeye göre farklılık gösterebilir. Bazı yerlerde cumartesi ve pazar günleri dışında resmi tatillerde de çalışabilir. Bu konuda en doğru bilgiyi aşağıdaki "Size en yakın PTT" linkine tıklayarak bulabilirsiniz.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine veya çağrı merkezine 444 1 788 numarasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca <a href="mailto:info@ptt.gov.tr">info@ptt.gov.tr</a> adresinden de iletişim kurabilirsiniz.

PTT Genel Müdürlüğü'nün adresi ise Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA'dır.