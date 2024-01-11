PTT’nin dev arazisi AKP’li firmaya gidiyor. Hem de başka firmaların daha avantajlı tekliflerine rağmen

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, PTT’nin Diyarbakır Kayapınar’da bulunan 34 bin 916 metrekarelik arazisinin yüzde 30 kar karşılığında AKP’ye yakın bir firmaya verildiğini aktardı. Gamze Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili, “Çok değerli bir arsa. Diğer inşaat firmaları yüzde 50 verecek olmasına karşın yüzde 30’a yandaşa verilmiş” açıklamasını yaptı.

İlgezdi, söz konusu arsanın devrinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun önünde olduğunu ve Uraloğlu’nun onaylaması halinde arsanın yandaş firmaya gideceğini iletti.

Kamunun zarar ettirileceğini vurgulayan İlgezdi, “Kamunun malları haraç mezat yandaşlara satılırken, son örnek Diyarbakır’dan gelecek gibi görünüyor. Daha önce kamudan birçok ihale alan ve aldığı ihalelerle ihya olan bir şirkete veriliyor.” ifadesini kullandı. Aynı şirketin Hatay’da 2,5 milyar lira bedelinde 800 deprem konutu yapım işini de aldığını belirten İlgezdi, “2021 yılında Bursa’da yapılacak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ihalesini 720 milyon liraya almıştı.” dedi.