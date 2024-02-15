Putin ABD seçiminde tercihini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Putin ABD seçiminde tercihini açıkladı
Rus lider Putin, ABD Başkanlık seçimlerinde hangi adayı desteklediğini açıkladı.

Putin, seçimi Donald Trump yerine Joe Biden'ın kazanmasını tercih edeceğini söyledi.

Rus lider, Joe Biden'ın kendi ülkesi için Donald Trump'tan daha iyi bir ABD başkanı olacağını belirtti. Biden’ın yaşı konusundaki endişelerin ise yersiz olduğunu dile getirdi.

Putin’den, devlet televizyonuna verdiği röportajda Biden ve Trump arasında seçim yapması istenirken, ABD liderinin "daha deneyimli, öngörülebilir, eski tarz bir politikacı" olduğunu söyledi ve Rusya'nın "Amerikan halkının güvenini kazanan herhangi bir ABD lideriyle çalışacağını" sözlerine ekledi.

Rus lider, Biden’ın Trump’ı “bir Rus diktatörüne teslim olmakla” itham ettiği ve Kongre’deki Cumhuriyetçilerden Trump’a karşı gelmelerini ve Ukrayna’ya daha çok yardım vermelerini istediği günün ardından konuştu.

Trump ise, 2017 ile 2021 yılları arasındaki başkanlık döneminde Putin’e yakın durduğu eleştirilerine maruz kalmıştı. ABD istihbaratı, Rusya’nın 2016’da Beyaz Saray yarışına Trump’ın Hillary Clinton’ı mağlup etmesine katkıda bulunmak için müdahale ettiğini iddia ederek bu konuda araştırma yapmıştı.

Putin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Biden’ın yaşının ve zihinsel durumunun tartışılmasının ABD seçim kampanyasının “giderek daha saldırganlaşmasının” bir yansıması olduğunu savundu ve rakibinin görevi yapabilecek durumda olmadığına dair bir delil görmediğini belirtti.

Putin, Biden’ı tercih edeceğini söylese de, Trump’ın geçen hafta NATO ile ilgili sözlerine katıldığını ifade etti. Putin, “Trump’ın bu konuda belki de bir mantığı vardır. Trump her zaman sistematik olmayan bir politikacı olarak algılandı. ABD’nin müttefikleriyle nasıl ilişkide bulunması gerektiğine dair bir fikri var” dedi.

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