24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin: Devlet kuruluşlarının kaliteli çalışmaya ihtiyacı var

Putin: Devlet kuruluşlarının kaliteli çalışmaya ihtiyacı var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşan Rus ordusunun ihtiyaçlarını sağlamak için devlet kuruluşlarının kaliteli ve iyi koordine edilmiş bir çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 22:28
Takip Et

Putin: Devlet kuruluşlarının kaliteli çalışmaya ihtiyacı var

Putin: Devlet kuruluşlarının kaliteli çalışmaya ihtiyacı var
+
Aa
-

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının sağlanması hususunda hükümet nezdinde kurulan koordinasyon kurulu ile çevrim içi toplantı yaptı.

Ukrayna'da süren "özel askeri operasyonu" yürüten askerin teçhizat ihtiyacını gidermek için devlet kurum, kuruluş ve işletmeleri arasında koordinasyon kalitesini ve iş temposunu radikal bir şekilde iyileştirmek için mekanizma oluşturduklarını hatırlatan Putin, olağanüstü önlemler alınmasına gerek olmadığını belirtti.

"Ordu ile savunma sanayisinin yakın ve ortak çalışmaya ihtiyacı var"

Putin, "Ancak net, kaliteli ve iyi koordine edilmiş bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu, genelde yararlıdır, fakat bu durumda, silahlı kuvvetlerimize özel askeri operasyon esnasında gerekli olan her şeyi sağlamak için gereklidir. Bu, özel askeri teçhizat dahil, ekipman, ilaç, askeri ödenekler, askeri inşaatlar gibi konular için de önemlidir." dedi.

İhtiyaç olan her şeyin üretim planları ve teslimat süreleri için hedefler belirlenmesini isteyen Putin, ordu ile savunma sanayisinin yakın ve ortak çalışmaya ihtiyacı olduğuna da dikkati çekti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
5
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
6
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
7
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
﻿Bayraktar TB2 SİHA’lara bir ülke daha talip oldu
﻿Bayraktar TB2 SİHA’lara bir ülke daha talip oldu
﻿Bayraktar TB2 SİHA’lara bir ülke daha talip oldu
﻿Zonguldak'ta para üstü tartışmasında taksici bıçaklandı
﻿Zonguldak'ta para üstü tartışmasında taksici bıçaklandı
﻿Zonguldak'ta para üstü tartışmasında taksici bıçaklandı
﻿Putin: Devlet kuruluşlarının kaliteli çalışmaya ihtiyacı var
﻿Putin: Devlet kuruluşlarının kaliteli çalışmaya ihtiyacı var
﻿Putin: Devlet kuruluşlarının kaliteli çalışmaya ihtiyacı var
﻿Yüksekova Nehil Sazlığı'ndaki yangın sürüyor
﻿Yüksekova Nehil Sazlığı'ndaki yangın sürüyor
﻿Yüksekova Nehil Sazlığı'ndaki yangın sürüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.