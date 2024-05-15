İzmir'de deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de deprem
İzmir Karabun'da biri 4.5 biri 3.7 olmak üzere peş peşe 2 deprem meydana geldi.

AFAD'ın bilgilerine göre, İzmir'de biri 4.5 biri 3.7 büyüklüğünde olmak üzere 2 deprem meydana geldi.

Depremin saat 04.56 sıralarında olduğu bildirildi.

KANDİLLİ: 4.5

Kandilli Rasathanesi ise depremlerden birinin saat 07.57'de diğerinin ise 07.59'da gerçekleştiğini açıkladı.

Birinci depremin 4.5 büyüklüğünde ikinci depremin ise 3.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

LASTQUAKE

Öte yandan yabancı deprem bildirim sitesi Lastquake ise depremin 4.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

AFAD depremin derinliğini 9.74 km, Kandilli ise 7.9 km, yabancı deprem bildirim sitesi ise 12.9 km olarak belirtti.

hjkkj.jpg

ggg.jpeg

ff.jpeg

whatsapp-image-2024-05-15-at-08-22-26.jpeg

ayrıntılar geliyor..

İlgili Haberler
Çeyrek gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Son Haberler
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü Ekonomi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü
Taksi'de korku dolu anlar. İyilikten yine maraz doğdu Dünya
Taksi'de korku dolu anlar. İyilikten yine maraz doğdu
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu Gündem
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Üç suç örgütü daha çökertildi. Bakan açıkladı Gündem
Üç suç örgütü daha çökertildi. Bakan açıkladı
Deniz Çoban Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı Spor
Deniz Çoban Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı
Hatice aldatılırsa erkek olacakmış! Magazin
Hatice aldatılırsa erkek olacakmış!
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle ilgili olay yaratacak iddia Spor
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle ilgili olay yaratacak iddia