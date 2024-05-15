İzmir'de deprem

AFAD'ın bilgilerine göre, İzmir'de biri 4.5 biri 3.7 büyüklüğünde olmak üzere 2 deprem meydana geldi.

Depremin saat 04.56 sıralarında olduğu bildirildi.

KANDİLLİ: 4.5

Kandilli Rasathanesi ise depremlerden birinin saat 07.57'de diğerinin ise 07.59'da gerçekleştiğini açıkladı.

Birinci depremin 4.5 büyüklüğünde ikinci depremin ise 3.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

LASTQUAKE

Öte yandan yabancı deprem bildirim sitesi Lastquake ise depremin 4.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

AFAD depremin derinliğini 9.74 km, Kandilli ise 7.9 km, yabancı deprem bildirim sitesi ise 12.9 km olarak belirtti.

ayrıntılar geliyor..