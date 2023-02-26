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Putin: Dünyanın yalnızca ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilmesine karşı çıkıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın yalnızca ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilmesine karşı çıktıklarını belirterek, "Çok kutuplu bir dünyanın oluşması, uluslararası arenada herkese saygı gösterilmesi, herkesin çıkarlarının gözetilmesi için verilen mücadelede galip gelinecektir." dedi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 19:21
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Putin: Dünyanın yalnızca ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilmesine karşı çıkıyoruz

Putin: Dünyanın yalnızca ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilmesine karşı çıkıyoruz
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Putin, Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programına verdiği röportajda ABD ve NATO'nun faaliyetlerini değerlendirdi.

ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) katılımını askıya aldıklarını anımsatan Putin, NATO’nun, ABD’nin isteğiyle bu anlaşmaya dair istişarelere katılmak istediğine dikkati çekti.

Putin, buna itiraz etmediklerini belirterek, "Bu istişarelerde yer alabilirler. NATO’nun önde gelen ülkeleri, Rus halkının acı çekmesi için ülkemizi stratejik yenilgiye uğratmayı hedeflediklerini ilan etti. Mevcut koşullarda onların nükleer potansiyellerini nasıl hesaba katamayız? Üstelik, onlar Ukrayna'ya on milyarlarca dolar değerinde silah sevkiyatı yapıyor. Bu da bir anlamda meseleye dahil olmaktır." diye konuştu.

İngiltere ve Fransa'ya ait nükleer silahların da dikkate alınması gerektiğini kaydeden Putin, NATO’nun Rusya’yı parçalamayı hedeflediğini ve bu nedenle ülkenin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

"Batı, dünyayı kafasına göre oluşturmaya çalışıyor"

"Batılı ülkelerin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından dünyayı kafalarına göre oluşturma girişimlerinden" söz eden Putin, buna tepki göstermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Putin, şu şekilde devam etti:

"Neye karşı çıkıyoruz? Şekillenmekte olan yeni dünyanın yalnızca bir ülkenin, bu durumda ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilmesine karşı çıkıyoruz. Onlar tam da bunu yapmak istiyor. Bundan emin olabilirsiniz. ABD’yi takip eden ülkeler dahil herkes bunu anlıyor ancak onlar, ekonomi, savunma alanındaki büyük bağımlılıkla ilişkili çeşitli sebeplerden ziyade, bu durumda Rusya ile mücadelenin ortak çıkar olduğunu düşünüyorlar ama yine de ABD’nin yaptığı her şeyin yalnızca kendi bencil çıkarlarını karşıladığının gayet farkındalar."

ABD’nin enflasyon ile ilgili yasalar kabul ederek Avrupa işletmelerini kendi topraklarına çekmeye çalıştığına işaret eden Putin, "Fransa’nın Avustralya'daki denizaltı siparişi elinden alındı. Bu ülkeyi küçük düşürdüler." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Rusya’nın bu şekilde davranmak istemediğini dile getirerek, "Çok kutuplu bir dünya, uluslararası arenada herkese saygı gösterilmesi, herkesin çıkarlarının gözetilmesi için mücadelede galip gelinecektir. Bundan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Rus halkının bu dönemde birliğinin önemine işaret eden Putin, bunun başarı ve zafer için en önemli koşul olduğunu belirtti.

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