Putin: Füze üretimine başlamalıyız

Düzenleme: Kaynak: İHA
Putin: Füze üretimine başlamalıyız

Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda Putin, "Orta ve kısa menzilli füzelerin üretimine başlamalıyız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini hatırlatarak, Rusya'nın da bu anlaşmaya karşılık vermek zorunda olduğunu söyledi.

Putin, ABD'nin füze sistemlerini üretip Avrupa'ya ve diğer bölgelere konuşlandırdığını belirterek, Rusya'nın da bu girişime tepki göstermek ve güvenliğini sağlamak için benzer füze sistemlerini üretmeye başlaması gerektiğini vurguladı.

Putin, ABD'nin bu adımlarına karşı Rusya'nın nasıl bir strateji izlemesi gerektiğine dair Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan görüş alarak kararlar alacaklarını belirtti. Toplantının detayları kapalı oturumda görüşülmeye devam etti.

Putin, konuşmasında, "ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesiyle ilgili olarak, bu tür füzeleri üretmeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum. ABD'nin bu füzeleri dünyanın çeşitli bölgelerine konuşlandırması bize karşı bir tehdit oluşturuyor. Biz de bu tehdide karşı gereken cevabı vermeliyiz" şeklinde konuştu.

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