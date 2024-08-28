Putin ile Aliyev Güney Kafkasya'daki durumu görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Aliyev telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ele alındı ve Putin’in yakın zamanda Azerbaycan’a yaptığı ziyaret sırasında varılan anlaşmaların, müttefiklik ve ortaklık seviyesindeki ilişkileri daha da derinleştireceği vurgulandı.

Güney Kafkasya’daki durumun da tartışıldığı görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması, sınırların belirlenmesi ve ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılması gibi konular ele alındı.

Bu bağlamda, Rusya’nın Bakü ve Erivan’a uygun çözümler geliştirilmesi konusunda destek sağlamaya hazır olduğu ifade edildi. Putin ve Aliyev, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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