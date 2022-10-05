Putin konuşurken gözyaşlarını tutamayan işbirlikçi Kadirov ödülünü aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinmesine rağmen geçtiğimiz günlerde istifa iddialarıyla gündeme gelen Çeçen Lider Ramazan Kadirov, terfi aldığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini "şahsi olarak bilgilendirdiğini ve kutladığını" açıklayan Kadirov, sözlerine şöyle başladı: "Arkadaşlar, sevgili Rusya Devlet Başkanımız Vladimir Putin'in Grozni günü, öğretmenler günü ve Çeçen gençliği günü için tebrik sözlerini size gururla iletiyorum. Devlet başkanı beni aradı ve kendisi adına Çeçen Cumhuriyeti'nin tüm sakinlerine esenlik, iyi şanslar ve başarılar dilememi istedi! Başkomutan, iş yüküne rağmen bölgemizdeki önemli tarihleri ​​asla unutmaz. Bu çok şey anlatıyor. Böyle bir dikkat paha biçilemez. Devlet başkanının tebriklerine katılmaktan memnuniyet duyuyorum."

General olarak atandı

Takipçilerine "bir güzel haber daha" vermek istediğini ifade eden Kadirov, "Sizlerle bir güzel haber daha paylaşmak istiyorum. Rusya Devlet Başkanı bana Albay General rütbesini verdi. Kararname 709 numarası altında yayınlandı. Vladimir Putin, beni bu konuda kişisel olarak bilgilendirdi ve beni tebrik etti" ifadelerini kullandı.

Ağladığı görüntülerle gündeme gelmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'ya bağlanma kararı alan bölgelerle ilgili Kremlin'de geçen hafta yaptığı konuşma esnasında duygusal anlar yaşayan Kadirov, ağladığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Putin ile arası açık deniliyordu

Kadirov, Rusya’nın İslam dini için önemli bir yere sahip olan "Sahih-i Buhârî"yi yasaklamasına sert tepki göstermişti. Bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov’un son zamanlarda Rus liderle arasının açıldığı iddiaları gündeme geliyordu. Kadirov, bu iddiaların ardından geçtiğimiz haftalarda Telegram hesabından yaptığı bir paylaşımla, görevini bırakacağını duyurmuştu.

Kadirov paylaştığı videoda, "kovulmadan gitmek istediğini" söylediği anlarda gülümsemişti.