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  • Rus işbirlikçisi Kadirov'a çocukları Ukraynalı esir askerleri hediye etti

Rus işbirlikçisi Kadirov'a çocukları Ukraynalı esir askerleri hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu işbirlikçi Ramazan Kadirov 18 yaşından küçük üç oğlunu Ukrayna’da savaşmaya göndermişti. Kadirov'un çocukları, etkisiz hale getirilen 3 Ukraynalı askeri babalarına hediye olarak verdi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 23:54
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Rus işbirlikçisi Kadirov'a çocukları Ukraynalı esir askerleri hediye etti

Rus işbirlikçisi Kadirov'a çocukları Ukraynalı esir askerleri hediye etti
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Ukrayna savaşında Rusya lideri Putin'e verdiği destek ve cephe gerisinde verdiği pozlarla gündeme gelen Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov 14, 15 ve 16 yaşlarındaki üç çocuğunun Ukrayna’ya giderek Rus birliklerine katılacağını söylemişti.

Kadirov'un oğulları etkisiz hale getirdikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yakalanan üç askeri babalarına hediye etti.

Görüntülerde çok mutlu olduğunu görünen Kadirov, çocuklarını tebrik ederek Ukraynalı askerler için "Esirlere geleneksel Çeçen yemeği gılniş yedirdik. Yakında normal insan gibi yaşamayı öğrenecekler" ifadelerini kullandı.

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M. T
22.10.2022 10:45
Satılmış köpek Kadirov . Rus seninle işi bitince gösterir gününü .  
 
Celal Erdoğan
22.10.2022 10:16
Katil şeytan küçük şeytanlarına katillik öğretiyor. Yazıklar olsun isimleride AHMET MEHMET utanmaz rezil insan çıkması...  
 
METEPOSTA
22.10.2022 10:11
Yani Etniki Eteryanın Türkleri katledişini öven Zelenskinin askerlerine mi acıyalım!  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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