Putin, neden “tahta kafalılar” dedi?

ABD Başkanı Joe Biden, evinden çıkan gizli belgelerle ilgili raporunu açıklayan Özel Yetkili Savcı Robert Hur'a, "hafızası ve yaşlılığıyla ilgili asılsız ithamda bulunduğu" gerekçesiyle tepki gösterirken, aynı toplantıda Mısır Devlet Başkanı Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" ifadesini kullandı.

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgeleri "bilerek" elinde tuttuğunu, ancak hem soruşturmadaki iş birliği hem de belgelerle ilgili detayları hatırlayamayacak kadar "hafızasının zayıf" olması nedeniyle suçlamada bulunmayacağını açıklamıştı.

Hur, raporunda, "Bir duruşmada Bay Biden muhtemelen kendisini jüriye karşı sempatik, iyi niyetli ve hafızası zayıf yaşlı bir adam olarak sunacaktır, aynen bizimle görüşmesinde olduğu gibi." cümlesine yer vermişti.

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Savcının raporundaki bu son ifade, Biden’ın hafızasının zayıfladığına dair numara yaptığı iddiasını taşıyor!

Biden’ın hafızası zayıflamışsa ABD gibi bir ülkeyi nasıl yönetiyor? Hafızası zayıflamış değil de numara yapıyorsa, böyle bir karakter zaafıyla ABD Başkanlığını sürdürebilmesi ilginç.

Hafızası zayıflamış ise ABD’yi yönetemeyeceğine göre, neden sağlık durumu gerekçesiyle görevden alınmıyor, gerçekte ülkeyi kimler yönetiyor?

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ABD ve Avrupa’yı kimin yönettiğine dair, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, şüpheleri var!

Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a önemli açıklamalar yaptı.

Putin, Carslon’un “Yani iki kez ABD başkanlarının önce bir karar alıp, sonra ekiplerinin bu kararları bozduğunu söylüyorsunuz.” tespitine, “Aynen öyle. Bize NATO’nun doğuya genişlemeyeceği sözünü verdiler. Doğuya tek karış ilerleme olmayacak, dediler. Sonra ne oldu? Beş genişleme dalgası oldu. (...) Şimdi orada kararlar nasıl alınıyor, şunu anlatayım. Almanya, Fransa ve bazı diğer Avrupa ülkeleri galiba karşı çıktı. Ama sonra ortaya çıktı ki, Başkan Bush, sağlam birisi, sağlam bir politikacı kendisi... Bana dediler ki, ‘bize baskı yaptı, bu yüzden kabul etmek zorunda kaldık.’ Gülünç, anaokulu gibi... Garantiler nerde? Bu ne biçim insanlar? Kim onlar? Baskı yapmışlarmış, onlar da kabul etmiş.” diye cevap verdi.

Putin, Almanya’nın Rusya’dan gelen doğal gaz boru hatlarını kapatan Polonya ve Ukrayna’ya yardım yaptığını, üstelik ABD’den üç katı fiyata sıvılaştırılmış gaz aldığını, Alman yöneticilerin kendi ulusal çıkarlarına aykırı davrandığını ve kendi ekonomilerini sıfırladığını anlatarak, “Kafaları tahta gibi. Çok beceriksiz insanlar” dedi!

Putin, ABD’nin de Rusya’ya dolar transferini yasaklayarak kendi bindiği dalı kestiğini ve bunun ABD’nin dünyadaki gücünü zayıflattığını belirterek “ABD’nin başına başka birisi gelse ne olur? Mesele lider değil, belli bir kişi değil. Mesele, elitlerin eğilimleri.” diye konuştu...

Bunlara bir ek de ben yapayım. Bilindiği gibi ABD’nin önceki Başkanı Trump, Suriye’deki ABD askerlerini geri çekeceğini açıklamış ama Pentagon generalleri, çekilmenin söz konusu olmadığını söylemişti. Son günlerde de ABD’nin Irak ve Suriye’den çekileceğine dair haberler üzerine Pentagon, böyle bir kararın söz konusu olmadığını açıkladı...

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Diyeceksiniz ki , “ABD ve Avrupa’yı bir kenara bırakalım da Türkiye’ye bakalım. Türkiye’yi kim yönetiyor?”

Öyle ya uluslararası alanda Türkiye’nin lideri olarak kabul edilen Tayyip Erdoğan, komşularla sıfır sorun politikasını takip ederken hatta Irak, Suriye ve Ürdün ile ayrı ayrı ortak bakanlar kurulu toplantıları yaparken ne oldu da aniden ABD’nin taleplerini Suriye’ye dayattı ve reddedilince Suriye rejimini çökertmek için Özgür Suriye Ordusu’na asker topladı!

Yine NATO’nun Libya’ya müdahalesi gündeme getirildiğinde, “NATO’nun ne iş var Libya’da” diyen Erdoğan, ne oldu da ertesi gün “NATO, Libya’nın Libyalılara ait olduğunu göstermek için Libya’ya gitmelidir” dedi ve savaş gemilerini Libya’ya gönderdiği gibi müdahalenin İzmir’den yönetilmesini de sağladı?

Şeker fabrikalarının kapatılmasını eski ABD Dışişleri Bakanı Tillerson istedi, Erdoğan, 15 gün içinde şeker fabrikalarını kapattı! Bu nasıl oldu?

Bu soruların cevabını bu sütunda yıllardır veriyorum ama ABD ve Avrupa’nın başkanlar veya başbakanlar tarafından yönetilmediğini gündeme getiren kişi Rusya Devlet Başkanı Putin’dir. Komplo teorisi mi üretiyor yoksa?