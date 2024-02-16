Putin Rus ailelere çocuk sahibi olma çağrısında bulundu

Başkan Vladimir Putin, Rus ailelerin ülkenin etnik varlığını sürdürebilmesi için en az iki çocuk yapması gerektiğini söyledi. Putin, Ural bölgesindeki bir tank fabrikasında işçilere, "Etnik bir grup olarak ya da Rusya'da yaşayan etnik gruplar olarak hayatta kalmak istiyorsak en az iki çocuk sahibi olmalıyız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşındaki kesin kayıpları bilinmiyor, ancak uzmanlar bu kayıpların nispeten yüksek olduğunu düşünülüyor. Yaklaşık iki yıl önce savaşın başlamasından bu yana yüz binlerce Rus vatandaşı da ülkeyi terk etti. Devlet istatistik ofisi, 2023'ün başında nüfusun 146,4 milyon kişi olduğunu tahmin ediyor. Bu sayının, 20 yıl önceki yaklaşık 149 milyon kişiden daha düşük sayı olduğu belirtildi.