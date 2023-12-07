Putin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

KAYNAK: İHA
Putin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğru ziyareti kapsamında geldiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Yemame Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Prens Selman, Putin’i kapıda karşıladı.

Putin görüşme öncesi yaptığı konuşmada, Selman’ı bir sonraki görüşme için Rusya’ya davet ederek, “Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Sizi Moskova’da bekliyorduk. Lakin koşulların bu planlara değişiklikler getirdiğini biliyorum. Ama dediğim gibi, bizim dostça ilişkilerimizin gelişimine hiçbir şey engel olamaz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlı bir ziyaret için bölgede bulunduğum sırada davetinizden faydalanarak sizinle ve diğer tüm dostlarımızla görüştüm. Ancak bir sonraki görüşme Moskova'da olmalı" dedi.

Sovyetler Birliği’nin, Suudi Arabistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Putin, “Her halükarda Suudi Arabistan halkının kendi geleceğini inşa etme iradesine saygı duyduk. Bu süre zarfında da çok şey gelişti. Son 7 yılda ilişkilerimiz daha önce görülmemiş bir boyuta ulaştı. Siyasi işbirliği, ekonomi ve insani alanlarda istikrarlı ve çok iyi ilişkilerimiz var. Elbette, bölgede yaşananlara ilişkin bilgi ve değerlendirme değişiminde bulunmak hepimiz için çok önemli” ifadelerini kullandı.

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“ORTA DOĞU’NUN GÜVENLİĞİ İÇİN RUSYA İLE KURDUĞUMUZ İLETİŞİM OLUMLU ETKİ OLUŞTURUYOR”

Selman ise, Orta Doğu’nun güvenliği için Rusya ile sürekli iletişimde olduklarını vurgulayarak, “Siyasi diyalog sayesinde Orta Doğu’da meydana gelen bir dizi süreç üzerinde olumlu bir etki oluşturabildik ve bu da bölgesel güvenliğin güçlendirmesini mümkün kıldı” dedi.

Suudi Arabistan-Rusya ilişkilerine değinen Selman, “Geçtiğimiz yıllarda enerji, tarım, ticaret, yatırım ve diğer alanlarda önemli sonuçlar elde ettik. Tüm dünyanın yararına önemli işler yapabileceğimiz büyük fırsatlar için önümüz açık. İlişkilerimizin küresel boyutta da olumlu etkileri oluyor” ifadelerini kullandı. Selman ayrıca, Putin’i “özel konuk” olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

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