Putin Türkiye’yi tehdit etti. AKP’ye soğuk duş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Putin Türkiye’yi tehdit etti. AKP’ye soğuk duş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin değişiklik gösteren ekonomi politikaları ve Batı ülkeleri ile yakınlaşma süreci ile ilgili yaptığı konuşmasında Türkiye’yi tehdit etti.

Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen seçimlerin ardından göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, para politikalarında köklü değişikliklere gitmiş ve ekonominin başına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek getirilmişti.

aa-20240529-34718034-34718027-hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsek.jpgŞimşek'in ekonomi modelinde Türkiye'ye Batı ülkelerinden girecek sıcak para girişleri ön planda tutulurken, atılan adımların sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunda olumlu değişiklikler yapmış ve Türkiye’nin kredi risk puanında da dikkat çeken düşüşler gözlenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk ekonomi göstergelerinde yaşanan değişiklere ilişkin konuştu ve Türkiye’yi tehdit etti. Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ukrayna’ya silah tedarik ülkelere tehditler savururken, Türkiye’ye de ekonomi üzerinden tehditte bulundu.

putin-points-camera.jpg"TÜRK EKONOMİSİNİN KAZANCINDAN ÇOK KAYBI OLUR"
Türkiye’de değişen ekonomi modelinin farkında olduklarını söyleyen Putin, “Türkiye’nin ekonomi yönetimi son zamanlarda Batılı finans kuruluşlarından kredi, yatırım ve hibe almaya odaklanıyor. Bu muhtemelen kötü bir şey değil. Ama eğer bu Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasından kaynaklanıyorsa, o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olacaktır.” söyleminde bulundu.

Putin, Türkiye'ye yönelik sermaye girişinin önkoşullarından birinin Rusya'ya yönelik yaptırımlara dahil olmak olduğunu iletti ve Türkiye’nin Batı’ya yaklaşmak için bu doğrultuda adımlar atması durumunda ekonomik olarak zarara uğrayacağını ileri sürdü.

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