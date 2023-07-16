Putin: Ukrayna misket bombası kullanırsa karşılık veririz

Putin verdiği röportajda, ABD'nin Ukrayna'ya temin ettiği misket bombalarının kullanılması halinde cevap vereceklerini açıkladı.

Putin: Ukrayna misket bombası kullanırsa karşılık veririz

Editör: İsa Karaarslan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazar günü yayınlanan bir röportajda Rusya'nın "yeterli misket bombası stoğuna" sahip olduğunu söyledi ve Ukrayna'nın tartışmalı silahları kullanması durumunda Rusya'nın "karşılıklı eylemde bulunma hakkını saklı tuttuğu" konusunda uyardı.

Putin, ABD'den Ukrayna'ya misket bombası sevkiyatına ilişkin yaptığı ilk açıklamalarda, Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'daki savaşında misket bombası kullanmadığını söyledi.

Pentagon Perşembe günü ABD tarafından sağlanan misket bombalarının Ukrayna'ya ulaştığını söyledi.

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