Putin Wagner için düğmeye bastı: Öldürün onu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisine karşı ayaklanan paralı asker örgütü Wagner'in lideri Prigojin için ölüm emri verdiği öne sürüldü

Vladimir Putin; Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kendilerine yardım etmediğini bahane ederek, Ukrayna'da savaştıkları cepheleri bırakıp Moskova'ya yürüyüşe geçen paramiliter grup Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in ölüm fermanını imzaladı.

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İddiaya göre Putin, Belarus'a sığındığı söylenen ancak sınırdaki askeri hareket sonrası sırra kadem basan ve şu anda nerede olduğu bilinmeyen Prigojin'e suikast düzenlemesi için Rusya'nın istihbarat örgütü FSB'ye emir verdi. İddianın sahibi ise Ukrayna istihbaratının başındaki tümgeneral.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kyrylo Budanov, The War Zone dergisine konuştu:

Prigojin'in isyan planlarından uzun süredir haberdardık. Wagner artık Putin'in Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinde bizim için bir tehdit olmayacak. FSB'nin ona suikast düzenlemekle görevlendirildiğinin farkındayız.

"Bunu başarabilecekler mi?" sorusuna da Budanov "Zaman içinde göreceğiz" cevabını verdi.