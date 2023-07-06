Putin Wagner için düğmeye bastı: Öldürün onu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisine karşı ayaklanan Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin için ölüm talimatı verdiği iddia edildi.

Putin Wagner için düğmeye bastı: Öldürün onu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisine karşı ayaklanan paralı asker örgütü Wagner'in lideri Prigojin için ölüm emri verdiği öne sürüldü

Vladimir Putin; Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kendilerine yardım etmediğini bahane ederek, Ukrayna'da savaştıkları cepheleri bırakıp Moskova'ya yürüyüşe geçen paramiliter grup Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in ölüm fermanını imzaladı.

PUTİN'E KARŞI AYAKLANAN WAGNER LİDERİ PRİGOJİN, TÜM GERÇEKLERİ AÇIKLADI

İddiaya göre Putin, Belarus'a sığındığı söylenen ancak sınırdaki askeri hareket sonrası sırra kadem basan ve şu anda nerede olduğu bilinmeyen Prigojin'e suikast düzenlemesi için Rusya'nın istihbarat örgütü FSB'ye emir verdi. İddianın sahibi ise Ukrayna istihbaratının başındaki tümgeneral.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kyrylo Budanov, The War Zone dergisine konuştu:

Prigojin'in isyan planlarından uzun süredir haberdardık. Wagner artık Putin'in Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinde bizim için bir tehdit olmayacak. FSB'nin ona suikast düzenlemekle görevlendirildiğinin farkındayız.

"Bunu başarabilecekler mi?" sorusuna da Budanov "Zaman içinde göreceğiz" cevabını verdi.

Öne Çıkanlar
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Son Haberler
Başkan Mehmet Büyükekşi'den Hamit Altıntop kararı Spor
Başkan Mehmet Büyükekşi'den Hamit Altıntop kararı
Şeytanteresi otu kemik erimesine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Şeytanteresi otu kemik erimesine iyi geliyor
Türkiye için korkunç sıcaklık uyarısı. İnsanlığın yaşadığı en sıcak sene olacak Güncel
Türkiye için korkunç sıcaklık uyarısı. İnsanlığın yaşadığı en sıcak sene olacak
Anıtkabir'de tepki çeken pozlar Güncel
Anıtkabir'de tepki çeken pozlar
Şeytanteresi otu Alzheimer'ı önlüyor Şifalı Bitkiler
Şeytanteresi otu Alzheimer'ı önlüyor
Borsa güne rekorla başladı Ekonomi
Borsa güne rekorla başladı
Brent petrolün varil fiyatı 76,47 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 76,47 dolar