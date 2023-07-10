Darbe girişiminden sonra Putin ile Prigojin bir araya geldi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner grubu tarafından düzenlenen silahlı isyandan 5 gün sonra grubun lideri Yevgeni Prigojin ile bir araya geldi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, açıklamayı yapan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'daki toplantıya Prigojin'in yanı sıra 35 Wagner komutanının daha davet edildiğini söyledi.

Putin'in toplantıda Ukrayna'daki son durum ile Wagner'in isyanı hakkında değerlendirme yaptığı belirtildi.

Wagner'in 23 Haziran'da başlayan ve 24 saat süren isyanının ardından Putin, eski müttefiki Prigojin'i "ihanetle", "silahlı isyan başlatmakla" ve “ülkeyi sırtından bıçaklamakla” suçlamıştı.

İsyan, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğunda yapılan bir anlaşmayla sona ermiş, anlaşmaya göre Prigojin Belarus'a gitmeyi kabul etmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov’un bugün yaptığı açıklamada, toplantıda Putin'in isyanı değerlendirdiğini ve daha sonra Prigojin'in açıklamalarını dinlediğini söyledi.

Ardından Putin’in, Wagner grubunun bundan sonraki süreçte nasıl istihdam edileceği konusunda çeşitli önerileri Prigojin’e sunduğu açıklandı.

WAGNER KOŞULSUZ DESTEK VERECEK

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre toplantıda Prigojin, Putin'e Wagner'in kendisini koşulsuz desteklediğini söyledi.

İsyan sırasında ne yaşandığı ve sonuçlarıyla nasıl mücadele edildiği tam olarak bilinmiyor.

En çok merak edilen konulardan biri Prigojin'in neden henüz anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği ve Kremlin tarafından cezalandırılmadığı.

Prigojin'in şu anda nerede olduğu bilinmiyor.

Geçen hafta Belarus lideri Lukaşenko, Prigojin'in halen Rusya'da olduğunu söylemişti.

BBC, Prigojin'in özel jetinin Haziran sonunda Belarus'a uçtuğunu ve aynı akşam Rusya'ya döndüğünü tespit etti.

WAGNER NE YAPMIŞTI?

Rusya başta olmak üzere Rusya’nın dahil olduğu savaş alanlarında görev yapan ve doğrudan sıcak çatışmalara giren paralı asker grubu Wagner’in hali hazırda 50 bin kadar savaşçısının olduğu edinilen bilgiler arasında.

Ukrayna’daki savaşı neden göstererek 23 Haziran’da isyan çıkaran paramiliter örgüt önce Rostov’u ele geçirmiş, ardından yaptığı açıklamada hedeflerinin Moskova olduğunu açıklamıştı.

24 saat süren isyandan sonra geri adım atmak zorunda kalan örgüt isyanını, hem Rusya Savunma Bakanlığı’nın yeteri kadar silah tedarik etmemesini hem de Ukrayna’da süren savaşta fikir ayrılıkları olduğuna bağlamıştı.