Putin ziyareti duyurdu: Türkiye'ye gidebilirim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlediği yıllık basın toplantısında, Rusya ve dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Programa katılan yerli ve yabancı gazeteci, Rusya vatandaşları, askerler Putin’e sorularını yöneltti. Türkiye’nin Gazze’deki çabalarına ilişkin konuşan Putin, “Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesi konusunda önemli bir lider rolü sergiliyor. O kesinlikle bu trajediye en fazla ilgi gösteren ve durumun iyi yönde değişmesi için her şeyi yapan uluslararası toplum liderlerinden biri. Bu açıkça görülüyor, bu konuda çok aktif. Elbette olanlar tam bir felaket. Ukrayna'daki çatışmalara ve Gazze'de yaşananlara baktığınızda tüm dünya aradaki farkı görüyor. Bir Ukrayna’ya bir de Gazze’ye bakın. Gazze'de binlerce çocuk ve kadın ölüyor. Ukrayna’da böyle bir durum yok” dedi.

Tüm çabalara rağmen Gazze’de ateşkes sağlanamadığına işaret eden Putin, “Bazı ülkeler BM'nin bu çatışmayla ilgili kararlarını engelliyor. Fakat BM bu şekilde kuruldu ve veto mekanizmalarının korunması önemli. Örneğin daha önce SSCB’ye sürekli veto hakkını kullandığı için ‘Mr. No’ denirdi. Ancak mekanizma böyle işliyor. Aksi halde BM bir konuşma kürsüsüne dönüşür. Rusya bu bölgede İsrail ve Filistin olmak üzere iki devlet kurulmasıyla ilgili BM kararlarının uygulanması gerektiğini düşünüyor” şeklinde konuştu.



“TÜRKİYE’YE GİTMEYE HAZIRIM”

Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini anlatan Putin, “Sayın Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz ve yakın tutumlara sahibiz. Kendisiyle görüşme imkanı bulmayı kesinlikle başaracağımızı düşünüyorum. Kısa süre önce bir ziyaret planlıyordum. Ancak bu ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle olmadı. Türkiye'ye gitmeye hazırdım. Bunu kendisine söyledim ancak hem onun hem de benim takvimim nedeniyle olmadı. Böyle şeyler oluyor. Ama belki önümüzdeki yılın başında ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakat sağlayabiliriz” dedi.