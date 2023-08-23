Putin’den askerlere övgü 'Sizlerle gurur duyuyorum'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Putin, Rus askerlerine teşekkür ederek, “Sizlerle gurur duyuyorum.” dedi.

Kursk Muharebesi’nin 80. yılı

Putin, Kursk bölgesindeki Ponıri kasabasında eski Sovyet birliklerinin Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katıldı. Putin, Kursk Muharebesi’nin yaklaşık 2 ay sürdüğünü ve Prohorovka’daki büyük ölçekli tank savaşının ana olay olduğunu anlattı. Putin, “Orada bir karşı muharebede yüzlerce tank cephenin dar bir bölümünde birleşti, altlarındaki toprağın kelimenin tam anlamıyla yandı.” diye konuştu.

Askerlere devlet ödülleri

Putin, törende, Kursk Muharebesi kahramanlarının şanına layık olan kahramanlara, askerlere, özel askeri operasyon katılımcılarına yüksek devlet ödülleri takdim etti. Putin, tüm askerlerin cesurca ve kararlılıkla savaştığını kaydederek, “Anavatana bağlılık ve askeri yemine sadakat özel askeri operasyonun tüm katılımcılarını birleştirdi.” dedi.

Askerlere teşekkür

Putin, Rus askerlerine seslenerek hizmetleri için teşekkür etti. Putin, “Sizlerle gurur duyuyorum.” ifadesini kullandı.