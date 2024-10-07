Putin’den Erdoğan’a son BRICS uyarısı!

Devlet destekli Rusya Today’in İnternet sitesinde, 3 Ekim’de, “Rusya, BRICS'e katılmak için önemli şartını açıkladı. Moskova'ya göre, grubun herhangi bir üyesine yaptırım uygulanması diskalifiye edici bir durum teşkil edecek” başlıklarıyla bir haber yayınlandı.

Habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, BRICS'e üye olmak isteyen ülkeler için koşullar sorulduğunda, "Egemen bir politika izlenmesi, uluslararası ve bölgesel meselelerde önemli bir role sahip olunması, BRICS ülkeleriyle iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri kurulması ve birliğin üyelerine karşı gayrimeşru yaptırımlara katılmaması gerekiyor" dedi.

Haberde, “BRICS’e üyelik bekleyen ülkeler arasında Cezayir, Bangladeş, Bahreyn, Belarus, Bolivya, Küba, Honduras, Endonezya, Kazakistan, Kuveyt, Fas, Nijerya, Filistin, Senegal, Tayland, Venezuela ve Vietnam yer alıyor.” denildi.

Haberde üyelik bekleyen ülkeler arasında Türkiye’ye yer verilmedi!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta, Türkiye’nin BRICS grubuna katılma niyetinin NATO’yu terk etmek anlamına gelmediğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 19 Eylül'de yaptığı açıklamada BRICS'in ticari ve ekonomik iş birliği için bir seçenek olabileceğini ancak kurumsallaşmadan yoksun olduğunu söylemişti.

Fidan, Türkiye Avrupa Birliği'ne katılmış olsaydı başka seçenekleri düşünmeyeceğini belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Tayyip Erdoğan'ı, 23 Ekim BRICS zirvesi çerçevesinde Rusya'nın Kazan kentine beklediğini duyurmuştu.

Zirveye Erdoğan'ın yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katılması bekleniyor.

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Rusya Federasyonu’nun görüşlerini yansıtan bir kanalda, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın ağzından, “Üyelerden herhangi birine uygulanan ambargolara katılan ülkeler, BRICS’e üye olamaz” denilmesi ve konu ile ilgili haberde üyelik bekleyen ülkeler arasında Türkiye’nin sayılmaması, önemli bir gelişme...

Türkiye, Rusya ve İran’a uygulanan ambargoya katılmamaya çalışıyor ama ABD ve AB baskısıyla, özellikle bankacılık alanında bazı kısıtlamalara gitmek zorunda kalıyor. Rusya’nın açıkladığı son BRICS’e üyelik koşullarına göre Türkiye açısından hem Batı dünyasının içinde yer almak hem de BRICS’e üye olmak pek mümkün görünmüyor...

Rusya’nın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov üzerinden, Kazan zirvesi öncesinde, Tayyip Erdoğan’a “tercihini yap” diye mesaj verdiği anlaşılıyor... Mesajın asıl sahibi, Kazan zirvesine Erdoğan’ı davet eden Putin olsa gerek...

Kazan zirvesi öncesinde, Putin’in, böyle bir açıklama yaptırmasının başka ne amacı olabilir?

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“Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan’ın, Kazan zirvesine katılacağını bildirdi” diye haberler var. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, daha önce yaptığı bir açıklamada “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan’da düzenlenecek olan BRICS 16. zirvesine katılımını resmen teyit etti.” demiş ve Türkiye'nin BRICS'e daimi üyelik için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in gayri resmî bir birliği olarak 2006 yılında kurulan grup, dokuz üyeye ulaştı. Rusya, grubun dönüşümlü başkanlığını şu anda elinde bulunduruyor ve Kazan'daki BRICS zirvesine ev sahipliği yapacak.

BRICS, 2011 yılında Güney Afrika'yı da üyeliğe kabul etti. 2024 yılı başında BRICS, kurucularının orijinal beş harfli kısaltmasını korumaya karar verse de Mısır, Etiyopya, İran ve BAE'yi de üyeliğe kabul etti.

Rusya Today’in haberinde “Küresel finans kuruluşlarının tahminlerine göre, şu anda BRICS üyesi olan ülkeler dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını ve küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 36'sından fazlasını oluşturuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin en az 34 ülkenin örgüte katılmakla ilgilendiğini söylemişti.” bilgileri de verildi.

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Kazan, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti... Ruslar, 15 Ekim 1552’de Kazan’ı ele geçirdikten sonra Türk Dünyası’na adım adım nüfuz etmiş ve bölgeyi tamamen kontrolü altına almıştı.

Şimdi Kazakistan’ın da BRICS’e üyelik beklediği dikkate alınırsa, sadece Türkiye ve Türk Dünyası’nın değil bütün dünyanın geleceğini de etkileyecek kararların Kazan’da alınacağı anlaşılıyor.