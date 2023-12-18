Putin'den Finlandiya'ya tehdit gibi açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararına yanıt olarak Finlandiya yakınındaki mevzilerini güçlendirmek için yeni bir askeri bölge oluşturacağını duyurdu.

Putin, Rus gazeteci Pavel Zarubin ile Pazar günü yayınlanan röportajında, Helsinki'nin onlarca yıldır Moskova'yla gerçek bir "sorun" yaşamadığını, ancak şimdi yaşanacağını belirtti.

Röportajda, “Finlandiya'yı alıp NATO'ya sürüklediler. Finlandiya ile herhangi bir anlaşmazlığımız oldu mu? 20. yüzyılın ortalarında bölgesel niteliktekiler de dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıklar uzun süredir çözüme kavuşturuldu” diyen Putin, Rusya'nın aslında hiçbir NATO üyesi ülkeyle toprak anlaşmazlığının bulunmadığına dikkat çekti.

Putin, Finlandiya'nın NATO'ya katılma kararından önce iki ülkenin "en samimi" ilişkiye sahip olduğunu da ekledi. Putin, Moskova ve Helsinki'nin yaşadığı tek küçük sorunun kereste işleme endüstrisi etrafında dönen ticari anlaşmazlıklar olduğunu kaydetti.

Finlandiya, Şubat 2022'de Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın patlak vermesinden aylar sonra NATO'ya katılma kararını açıklamıştı.