Putin'den Nazizm çıkışı

Kaynak: AA
Putin'den Nazizm çıkışı
Putin, “Nazizmi durdurmak ve tamamen yok etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Rusya’nın Leningrad bölgesinde, 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından soykırıma uğrayan Sovyet sivillerinin anısına bir anıtın açılış töreni gerçekleştirildi. Bu önemli etkinliğe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun katılımıyla gerçekleşti.

Putin, törende yaptığı konuşmada, Sovyet ordusunun 27 Ocak 1944’te Leningrad Kuşatması’nı kaldırdığını hatırlattı. Putin, Leningrad Kuşatması’nın zulüm boyutu açısından benzersiz bir olay olduğunu vurguladı ve “Milyondan fazla Leningrad sakini, soğukta, açlıkta ve sürekli saldırılarda hayatını kaybetti. Bu veriler, tarihçiler ve bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda belgelendi ve mahkemede kanıtlandı. Nazilerin, ülkemizin sivil halkına karşı savaşı sırasında işlediği diğer suçların araştırılması konusunda da çalışmalar devam edecek” dedi.

Putin, bazı ülkelerde tarihin yeniden yazıldığını ve Nazi ideolojisinin benimsendiğini belirtti. Bu durumun Ukrayna’da da yaşandığını aktardı. Putin, sivil insanların saldırılarda hala öldüğüne dikkat çekti ve “Nazizmi durdurmak ve tamamen yok etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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