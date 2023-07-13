Putin’den tehdit gibi açıklama ‘Vaatler yerine getirilmezse tahıl anlaşmasını askıya alabiliriz’

İHA'nın haberine göre; Putin, tahıl anlaşmasının uzatılması için kendilerine verilen vaatlerin yerine getirilmemesi halinde anlaşmadan çekilebileceklerini söyledi. Putin, ayrıca BM’yi eleştirerek, anlaşmanın uzatılması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten herhangi bir teklif gelmediğini belirtti.

"Ukrayna’nın NATO üyeliği tehdit oluşturur"

Putin, Ukrayna’nın NATO’ya üyelik başvurusunun kabul edilmesinin hem Rusya hem de Ukrayna için güvenlik riski yaratacağını ifade etti. Putin, Ukrayna’da devam eden askeri harekatın nedenlerinden birinin de Ukrayna’nın NATO’ya üyelik tehdidi olduğunu vurguladı. Putin, bu durumun Ukrayna’nın güvenliğini artırmayacağını, aksine dünyayı daha kırılgan hale getireceğini ve uluslararası gerilimi artıracağını savundu.

"Yabancı silah desteği çatışmayı körüklüyor"

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna ordusuna sağladığı silah desteğini de eleştirdi. Putin, bu desteklerin muharebe sahasında hiçbir kritik değişiklik yaratamadığını, sadece uzun menzilli füzelerin zarar verdiğini söyledi. Putin, yabancı üretim tanklar ve piyade araçları gibi yeni silahların sevkiyatının da Ukrayna’daki durumu zorlaştıracağını ve çatışmayı körükleyeceğini iddia etti.