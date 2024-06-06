Putin’den Ukrayna’ya silah gönderen ülkelere tehdit

St. Petersburg’da gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomi Forumu’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya silah tedarik eden ülkeleri üstü kapalı bir şekilde tehdit etti.

Putin, "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin stratejik hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silahlar göndermeye hakkı vardır" açıklamasını yaparken, Rusya'nın askeri hamlelerini genişletebileceğini ifade etti.

Putin’in yaptığı açıklamalar, Ukrayna’ya silah gönderen ülkeler için bir tehdit olarak değerlendirildi.

"FİLİSTİN KONUSUNDAKİ TUTUMUMUZ DEĞİŞMEDİ"

Yaptığı açıklamada, Filistin konusunda Rusya’nın tutumuna da değinen Putin, "Rusya'nın tutumu değişmemiştir ve zamanın şartlarına bağlı değildir. Sovyet döneminden beri Filistin devletini tanıyoruz ve bu konuda tutumumuz sabittir" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, bölgede yaşanan çatışma ortamından ABD'nin sorumlu olduğuna dikkat çekti ve "İsrail ve Filistin'deki durum, bu bölgedeki siyaseti tekeline alan ABD'nin politikalarından kaynaklanmaktadır" dedi.

"GAZZE'DEKİ DURUM SAVAŞTAN FARKSIZ"

Putin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Şu anda Gazze’de ve Refah'ta yaşananlar savaştan farksız. Bu, sivil nüfusun sistematik bir şekilde yok edilmesidir” açıklamasında bulunarak Filistin devleti kurulmadan, bölgede barışın sağlanamayacağını belirtti.