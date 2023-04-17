Putin'in en büyük muhalifi 25 yıl hapse mahkum edildi

Rusya'nın önde gelen insan hakları savunucusu ve Putin'in politikalarının muhalifi Valdimir Kara Murza 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Putin'in en büyük muhalifi 25 yıl hapse mahkum edildi

Rusya'nın önde gelen insan hakları savunucusu ve Putin'in eleştirmeni Vladimir Kara-Murza, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını alenen kınadıktan sonra bugün Moskova Şehir Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova mahkemesi, muhalif Vladimir Kara-Murza'yı Rusya'nın her yönündeki baskı bağlamında "vatana ihanet" de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan yirmi beş yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kara-Murza'nın avukatı Vadim Prokhorov CNN'e verdiği demeçte cezaya itiraz edeceklerini açıkladı.

Kara-Murza ilk olarak bir yıl önce, CNN'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil rejimi"ni eleştirdiği bir röportajdan saatler sonra gözaltına alınmıştı.

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