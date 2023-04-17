Putin'in en büyük muhalifi 25 yıl hapse mahkum edildi

Rusya'nın önde gelen insan hakları savunucusu ve Putin'in eleştirmeni Vladimir Kara-Murza, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını alenen kınadıktan sonra bugün Moskova Şehir Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova mahkemesi, muhalif Vladimir Kara-Murza'yı Rusya'nın her yönündeki baskı bağlamında "vatana ihanet" de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan yirmi beş yıl hapis cezasına çarptırdı.