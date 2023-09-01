Putin'in 'eşi benzeri yok' dediği Sarmat füzesi savaş görevine alındı

Editör: Abdullah Keleş

Devlet haber ajansı RIA'nın haberine göre, Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos Başkanı yaptığı açıklamada, ülkenin on veya daha fazla nükleer savaş başlığı taşıyabilen Sarmat kıtalararası balistik füzelerinin savaş görevine alındığını söyledi.



Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sarmat füzelerinin "yakında" savaş görevi için konuşlandırılacağını söylemişti.



Rusya Devlet Başkanı Putin, “Sarmat füzeleri, en yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip ve tüm modern füze savunma araçlarının üstesinden gelme kapasitesine sahip. Dünyada benzeri yok ve uzun bir süre de olmayacak” diyerek "bu gerçekten eşsiz silah, silahlı kuvvetlerimizin savaş potansiyelini güçlendirecek, Rusya'nın dış tehditlere karşı güvenliğini güvenilir bir şekilde sağlayacak ve çılgın saldırgan söylemin hararetinde ülkemizi tehdit etmeye çalışanlara fikir verecek" demişti.