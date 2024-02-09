Putin’in merakla beklenen röportajı yayınlandı. 30 dakikada 5 milyon görüntülenme aldı

Ukrayna ile savaş halinde bulunan Rusya lideri Putin, saldırıların başlamasından bu yana ilk defa Batılı bir gazeteciye röportaj verdi. Günlerdir beklenen röportajda ABD’li gazeteci Tucker Carlson’un sorularını yanıtlayan Putin, NATO, Ukrayna ve Polonya meselelerine değindi.

YARIM SAATTE 5 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Yaklaşık 2 saat süren röportaj, deneyimli gazetecinin internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanırken, yarım saatte 5 milyon kişi görüntüledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından Batı tarafından “kandırıldığını” iddia ederken, NATO’nun doğuya doğru genişlemek için beş defa hamle yaptığını iddia etti.

Putin röportajda, “Biz bunların hepsine katlandık. Onları ikna etmeye çalışıyorduk. Lütfen yapmayın diyorduk. Biz artık burjuvayız sizin gibi. Biz piyasa ekonomisiyiz ve Komünist Parti gücü yok. Gelin müzakere edelim dedik” derken devamında şöyle devam etti;

RUSYA’NIN NATO’YA KATILMASINI CLİNTON’A SORMUŞ

“Bill Clinton (Eski ABD Başkanı) henüz başkanken onunla gerçekleştirdiğimiz bir görüşmede kendisine ‘Rusya’nın NATO’ya katılma seçeneğini düşünsek olmaz mı?’ diye sordum. O da ‘Biliyor musun, ilginç bir soru, bence olur’ cevabını verdi.

Ancak biraz sonra onunla akşam yemeğinde buluştuğumuzda bana ‘Biliyor musun, ekibimle konuştum, hayır, şu an itibariyle böyle bir şey mümkün değil’ dedi. ‘Olur’ cevabını verseydi yakınlaşma süreci başlardı ve eninde sonunda partnerlerimizin bu konudaki samimiyetine emin olsaydık bu (Rusya’nın NATO’ya katılması) gerçekleşebilirdi. Ama olmamıştı. Peki, olmamışsa olmamış ne diyelim.”

‘‘İSTANBUL’DA BUNU TARTIŞTIK’’

Ukrayna’daki hedeflerine henüz ulaşamadıklarını belirten Rus lider ‘‘Ukrayna’daki çatışmayı bu ülkede yaşanan devlet darbesi körükledi. Ukrayna yönetimi savaşı 2014’te başlattı. Bizim amacımız bu savaşı durdurmak. 2022’de savaş başlatmadık, ona son vermeye çalıştık.

Şimdilik (Ukrayna’daki özel askeri operasyonda) hedeflerimize tam olarak ulaşmadık, çünkü bu hedeflerden biri Ukrayna’yı Naziler’den arındırmak. Geçtiğimiz yılın başında İstanbul’da sona ermiş müzakere sürecinde de tartıştığımız sorunlardan biri de buydu’’ ifadelerini kullandı.

UKRAYNA İLE BARIŞ İHTİMALİ ​

Ukrayna ile barış müzakereleri ihtimali ile ilgili soruya yanıt veren Putin, ‘‘Böyle müzakere süreci yapılıyordu, neredeyse de tamamlanmış noktaya ulaşmıştı. Ancak söylediğim gibi ordu birliklerimizi Kiev çevresinden geri çektiğimizde Ukrayna varmış olduğumuz bütün anlaşmaları çöpe atıp Avrupa ülkeleri ve ABD’nin Rusya’ya karşı zafer kazanana kadar savaşma yönündeki talimatlarına uymaya başladı’’ dedi.

POLONYA VE LETONYA’YA SALDIRI OLACAK MI?

Son günlerde sıkça iddia edilen Rusya’nın Polonya veya Letonya’ya saldırı ihtimali ile ilgili de konuşan Putin, ‘‘Bu senaryo sadece Polonya’nın Rusya’ya saldırması halinde gerçek olabilir. Neden? Çünkü Ne Polonya, ne de Letonya’da bir çıkarımız var. Neyimize gerek bu? Sadece tehditler var.

ABD’nin uyguladığı yaptırım araçları işe yaramıyor. Kimseye saldırdığımız yok. Ukrayna’daki olaylar nasıl başladı? Devlet darbesi ve Donbass’taki çatışmalarla başladı ve biz insanlarımızı, kendimizi, vatanımız ve geleceğimizi koruyoruz” şeklinde konuştu.