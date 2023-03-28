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Putin’in yardımcısı: ‘Batıyı yok etmeye hazırız’

Rus Lider Putin’in yardımcısı Nikolai Patrushev yaptığı açıklamada ‘batıyı yok etmeye hazır olduklarını’ belirtti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 12:44
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Putin'in yardımcısından tehdit

Putin’in yardımcısı: ‘Batıyı yok etmeye hazırız’
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Rusya, tüyler ürpertici bir silah testi için Japonya Denizi'ne süpersonik gemisavar füzeleri fırlattı. Rusya Savunma Bakanlığı Salı günü iki P-270 Moskit füzesinin sahte düşman hedeflerine ateşlendiğini söyledi.

The Sun’da yer alan habere göre, Rusya, "Japon Denizi sularında, Pasifik Filosunun füze gemileri, Moskit seyir füzelerini sahte bir düşman deniz hedefine ateşledi. Yaklaşık 100 kilometre uzakta bulunan hedef, iki Moskit seyir füzesinin doğrudan isabetiyle başarılı bir şekilde vuruldu" denildi.

Putin'in baş güvenlik yardımcısı Nikolai Patrushev ise yaptığı açıklamada, Batı’nın Rusya'yı yenip parçalamaya çalışması halinde onları ezeceğine söz verdiğini söyledi.

Nikolai Patrushev, "AB'nin çöküşü çok uzak değil" iddiasıyla Moskova'nın Avrupa'ya hakim olmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Patrushev, Putin'in Ukrayna'yı acımasızca işgal etmesini görmezden gelerek ve topyekun bir dünya savaşı tehdidinde bulunarak şunları da ekledi: “Rusya sabırlı ve askeri üstünlüğüyle kimseyi korkutmuyor ancak bununla birlikte, varlığına yönelik bir tehdit durumunda ABD dahil her türlü düşmanı yok edebilecek benzersiz modern silahlara sahip” dedi.

 

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