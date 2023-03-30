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Ricardo Quaresma futbolu bıraktı! Kick boksa başladı

Quaresma'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 16:58
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Quaresma'nın videosu sosyal medyada gündem oldu

Ricardo Quaresma futbolu bıraktı! Kick boksa başladı
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Quaresma instagram hesabından kick boks yaparken bir video paylaştı.

Video kısa zamanda binlerce taraftar tarafından görüntülendi.

Son olarak Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, kariyeri hakkında açıklamalarda bulunmuş ve futbolu henüz bırakmadığını ve teklifleri değerlendirdiğini söylemişti.

Vitoria Guimaraes'ten ayrılmasının ardından kulüpsüz durumda kalan Ricardo Quaresma, futbol oynamaya devam edeceğini açıklamıştı.

"Halen oynamak istiyorum ve bunun için hazırlanıyorum" diyen 39 yaşındaki futbolcu, "Hala karar verdiğim bir şey yok ama masada teklifler var. Düşünmemiz gerekiyor. Bir aile olduğunda herkes için en iyisini düşünmemiz lazım. Yanımda olan insanlarla konuşacağım ve daha sonra karar vereceğim" sözlerini kullanmıştı.



 


 

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