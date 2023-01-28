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Uzmanı açıkladı. R harfini söyleyememenin nedeni belli oldu

Dil ve Konuşma Terapisti Ecem İlayda Keşçi, R harfini söyleyememenin nedenini dil bağı olabileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 10:33
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R harfini söyleyememenin nedeni belli oldu

Uzmanı açıkladı. R harfini söyleyememenin nedeni belli oldu
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İHA’nın haberine göre; Dil ve Konuşma Terapisti Ecem İlayda Keşçi, ‘r’ sesini söyleyememenin en çok karşılan konuşma bozukluklarından biri olduğunu belirterek, bu sorunun sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de gözlemlendiğini dile getirdi.

Her sesin üretilebilmesi için dil, çene, damak, dudak koordinasyonunun gerektiğini söyleyen Dil ve Konuşma Terapisti Ecem İlayda Keşçi, “Bu yüzden her sesin belli bir yaşı vardır. ‘R’ sesi için 5 buçuk 6 yaş beklenebilir. Fakat çocuk bu sesi üretemediğinden rahatsızsa örneğin; isminde ‘r’ sesi olduğu için ismini söyleyemediğinden dolayı rahatsızlık duyuyorsa bu durumda 4 buçuk yaşından itibaren terapiye başlanabilir” ifadelerini kullandı.

BİRÇOK NEDENİ OLABİLİR

‘R’ sesini söyleyememenin birçok sebebi olabileceğini söyleyen Dkt. Ecem İlayda Keşçi, “R sesini söyleyememek çoğunlukla yanlış öğrenmeler sonucunda görülür. Genetik, işitme kaybı neden olabilir. Nadir olarak dil bağının kısa olması yine ‘r’ sesini söylemeye engel olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“R” SESİ NEDEN ZOR?

En çok karşılaşılan sesletim probleminin 'r' sesi olduğunun altını çizen Dkt. Keşçi, şunları söyledi:

“En çok karşılaşılan sesletim sorunu neden ‘r’? Çünkü ‘r’ sesi zor bir pozisyonda üretilir. Dilucu hem yukarı hem de geriye doğru hareket ettirilir. Yanındaki seslere göre pozisyon değiştirmesi gerekir. ‘R’ sesi konuşma terapisi ile tedavi edilen bir problemdir. Konuşma terapisi ile ‘r’ sesini üretirken doğru dil konumu öğretilir. Konumu doğru olarak öğrenip üretebildikten sonra çeşitli yöntemlerle pekiştirilir ve konuşmaya aktarılır. Sanılanın aksine terapi her yaştaki kişiyi olumlu yönde etkiler. Yetişkinler de konuşma terapisi ile ‘r’ sesini doğru şekilde üretebilir ve konuşmasını aktarabilir”

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