Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?

ATV ekranlarından yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışan Rabia Birsen Göğercin 1 milyonluk soruyu açtırarak büyük ödülün sahibi oldu. Milyonluk soruya kadar gelen Rabia Birse Göğercin’e dair pek çok ayrıntı merak konusu oldu. Peki, Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?

Kim Milyon Olmak İster bilgi yarışmasında Rabia Birsen Göğercin milyonluk soruyu açtırmayı başardı. Büyük ödülün sahibi olan Rabia Birse Göğercin sosyal medyada gündem oldu. Peki, Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?

Kim Milyon Olmak İster de 1 milyonluk soruya gelen Rabia Birsen Göğercin, birçok kişinin ilgi odağı oldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 1 milyonluk soruyu açtıran yarışmacıyı tebrik etti. 1 saati aşkın sürede cevabı bulmaya çalışan Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk ödülün sahibi oldu.

RABİA BİRSE GÖĞERCİN KİMDİR?

Rabia Birsen Güvercin, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki performansıyla dikkat çekti. Rabia Birsen Güvercin 24 yaşındadır.

Konyalı olan yarışmacı Rabia Birse Göğercin Ankara'da yaşamaktadır. Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olmuştur.

Hayvan sever olan Rabia Birsen Güvercin, kaktüs yetiştiriciliği de yapmaktadır.

İzcilikten hoşlanmaktadır.

Kolunu kıyma makinesine kaptıran Rabia Birse Göğercin ampute olduğunu belirtti.

Elini kıyma makinasına kaptıran Rabia, büyük ödülü kazandığında yeni bir protez yaptıracağını söylemişti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU VE CEVABI NEDİR?

Rabia Birsen Göğercin daha sonra 1 milyonluk soruyu açtırdı. Soru şu oldu:

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? Şıklar ise şöyle sıralandı:

A:Ş

B:V

C:G

D:H

Milyonluk sorunun cevabı 'B' şıkkı oldu.

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