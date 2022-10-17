Sosyal medya fenomeni Rachel Araz’ın malikanesinde çalışanlara verdiği maaşa inanamayacaksınız. Her ay bir servet kazanıyorlar

Sosyal medya fenomeni olan Rachel Araz'ın, iş insanı Sami Kiresepi ile evli. İki çocuk annesi Rachel Araz Kiresepi yaptığı reklam ve sponsorluk anlaşmalarından adeta servet kazanıyor.

Kiresepi elde ettiği gelir sayesinde evinde özel aşçı, şoför, bahçıvan, bakıcı, dadı ve temizlik işlerinde yardımcı çalıştırıyor.

Evinde bahçıvan, aşçı, dadı ve birçok yardımcıdan oluşan bir ordu çalıştırdığı konuşulan Rachel Araz'ın ödediği maaşlar ise herkesi şaşkına çevirdi.

Araz'ın evinde iki aşçı, bir şoför, bir bahçıvan, evle ilgilenen 2 kişi ve bir de çocukları için bakıcısı olduğu iddia ediliyor.

DADIYA 4 BİN STERLİN, EVİYLE İLGİLENENE 1500 EURO

Evinde iki aşçı, bir şoför, bir bahçıvan, temizlikle ve ev işleriyle ilgilenen iki kişi ve bir de bakıcısı olan Rachel Araz Kiresepi, 4 bin sterlin maaşla bir de dadı çalıştırıyor. Reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla profesyonelceilgilenmek için bir ofis tutan sosyetik güzelin bir de özel asistanı var.

HER AY TOPLAM 250 BİN TL ÖDÜYOR

Sosyetik güzelin Mikonos'taki eviyle de ilgilenen 1.500 Euro maaş verdiği ayrı bir çalışanı var. Tüm bunlar toplandığında sosyetik güzel, ofis hariç diğer çalışanlarına her ay toplamda yaklaşık 250 bin TL maaş veriyor.