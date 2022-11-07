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Dilan Polat kocasının ayaklarının altını öptü. Sosyal medyada ayağa kalkıt

Kariyerine doğum fotoğrafçılığıyla başlayan ve ardından güzellik sektörüne geçen sosyal medya fenomeni Dilan Polat kocasının ayaklarını öpünce sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 14:24
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Sosyal medya ayağa kalktı. Fenomen Dilan Polat eşinin ayaklarının altını öptü

Dilan Polat kocasının ayaklarının altını öptü. Sosyal medyada ayağa kalkıt
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat sosyal medyada gündeme oturdu. Polat, eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı lüks hediyelerle sosyal medyada isminden sık sık bahsettiriyor. 


Dilan Polat önce banyoda sonra yatakta kocasının ayaklarını öptü. Ünlü fenomen "Bize iğrenç geldi" yorumu yapanlara "Yerim onun ayağını" diyerek cevap verdi.

DİLAN POLAT KİMDİR?

Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başladı ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı. Daha sonra ise ablası ile birlikte güzellik merkezi açtı ve yakaladığı başarı ardından şube sayısını çoğalttı. Genç yaşta bir evlilik yapan Dilan Polat'ın 2 çocuğu var.

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