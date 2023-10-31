Rachid Ghezzal 14. kez sakatlandı. Sorun ABD'li doktor mu?

Beşiktaş taraftarının eski formuna kavuşmasını dört gözle beklediği Rachid Ghezzal yakasını bir türlü sakatlıktan kurtaramıyor. Gaziantepspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Cezayirli yıldız, 19 dakikada kendisini yere bıraktı, oyuna devam edemedi.

247 GÜNÜ SAKAT GEÇİRDİ

Ghezzal; Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 2, toplamda ise 14. kez sakatlık problemi yaşadı. Cezayirli yıldız; 4.5 aylık aradan sonra ligin 4. haftasındaki Sivasspor maçıyla yeniden formasına kavuşmuştu. Dün akşamki Gaziantep karşılaşmasında yeniden sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal'ın bu kez ne kadar sahalardan uzak kalacağı merak konusu. 31 yaşındaki Rachid Ghezzal, toplamda 37 maç kaçırırken 247 gününü sakat geçirdi.

AMELİYATI AMEDOLA YAPTI

Ghezzal'ın oyundan çıkarken baldırını tutmaması, dizi ya da ayağı ile ilgili bir komplikasyonun dikkat çekmemesi akıllara ABD'de olduğu ameliyatı getirdi. O ameliyata kadar kariyeri boyunca sadece 5 kez futbolla ilgili sakatlıklar yaşayan Cezayirli oyuncunun o ameliyatın arından sadece 10 ayda 8'nci kez sakatlandı. Ghezzal ayak tabanında metatars kemiklerinde ağrılar bulunduğu için ABD'de konunun uzmanı Duke Üniversitesi'nden Prof. Ned Amendola'ya ameliyat olmuştu.

4 AY DENİLDİ, 2.5 AYDA DÖNDÜ

Ancak konunun uzmanlarına göre Ghezzal'ın yaşadığı sakatlığın çözümü ameliyat değil konservatifti. Çünkü ayağındaki plantar plate yırtığı 100 futbolcudan 1'inde yaşanan yırtıktı. Ayak tabanında kan dolaşımı az olduğu için tedavi süreci de yavaş ilerliyordu. Ghezzal bu süreci hızlandırmak istedi.

Ameliyat olduktan sonra 4 ay denilmesine rağmen 2.5 ayda sahalara döndü. Bu da ameliyatı başarısız kıldı. Uzmanlara göre zaten Ghezzal 2.5-3 ay daha beklemiş olsaydı, tedavi süreci ameliyatsız da tamamlanacaktı.