Radyo dalgası ile uçak düşürmek...

globalsecurity.org'da 17 Nisan 2025'te yayınlanan habere göre İngiliz ordusu, “yönlendirilmiş enerji silahı teknolojisi” denemesi yaparak radyo dalgası ile drone sürüsünü düşürdü.

Batı Galler'deki bir silah poligonunda tamamlanan deneme, İngiliz Ordusunun bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük drone düşürme tatbikatı oldu. Denemede 100’den fazla insansız hava aracı radyo dalgasıyla düşürüldü.

Habere göre, denemeler, Ukrayna'daki savaşta drone sürülerinin giderek daha fazla kullanılmasıyla birlikte başladı. İngiltere Savunma İstihbaratı, Ukrayna'nın geçen yıl 18.000'den fazla drone saldırısına karşı savunma yapmak zorunda kaldığını tahmin ediyor.

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Elon Musk, "küresel internet projesi" kapsamında Starlink'e ait uyduları uzaya göndermeye başladığında, uydu grubunun lazerlerle donatıldığını açıklamış ve "Uydular arası lazer bağlantıları var, bu nedenle kutuplarda yer istasyonlarına ihtiyaç duymuyorlar" demişti.

Bu açıklama üzerine "Lazer deyince akla sadece haberleşme gelmesin. Şimdi lazer sistemi, uçakları veya SİHA'ları havadayken bozmak ve düşürmek için kullanılıyor. Hatta iddiaya göre sistemi Türkiye başarıyla uyguladı bile…" yorumu yapmış, daha önce de 2020 yılında, "Elon Musk'ın uzaya gönderdiği uydular, elektromanyetik dalga ve lazer ışını kullanma yeteneğine sahip! Bütün dünya, ejderhanın avını kollarıyla sarması gibi uydular üzerinden elektromanyetik dalgalar ve lazer ışınlarıyla kontrol altına alınırken, virüs tehdidiyle korkutulup evlerine hapsedilen, sonra da 'maske takıp çıkabilirsiniz' denilen insanlar, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın dünyayı avucunun içine almasına alkış tutuyor!" uyarısında bulunmuştum.

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Yenişafak gazetesinde 13 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan bir haberde de şu bilgiler verilmişti:

“Lazer silahını ilk kez Türkiye kullandı: Vurup düşürdük! Türkiye'nin geliştirdiği lazer silahının, Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu güçlerine destek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılan Çin Yapımı silahlı insansız hava aracı Wing Loong II'yı Libya'da düşürdüğü iddia edildi.

Askeri teknolojiyle ilgili analizleri ile tanınan ArmyRecognition adlı sitenin haberine göre, olay 4 Ağustos 2019'da meydana geldi ve dünya savaş tarihinde ilk defa yaşandı. Hedefi etkisiz hale getirmek için yoğun ısı yayarak yanması ya da arızalanması mantığıyla çalışan lazer silahlar, başta Çin ve ABD olmak üzere bazı ülkeler tarafından son yıllarda ar-ge çalışmalarının odak noktalarındandı.”

Lazer sisteminin menzilinin 14 kilometreden 15 kilometreye çıkarıldığı da bildirilmişti. Piyasada satılan, çocukların elindeki lazer kalemlerin menzili de 15 kilometreydi.

Türkiye, 2017 yılında da ASELSAN'da “Elektromanyetik Top Teknolojisi” geliştirmişti. savunmasanayi.org sitesinde halen yayında olan 3 Aralık 2017 tarihli habere göre ASELSAN, prototip testlerini 2016 yılının sonunda başarıyla gerçekleştirmiş ve elektromanyetik top sistemi TUFAN’ı, IDEF 2017’de ilk kez sergilemişti... Habere göre ABD Çin, Güney Kore, Rusya ve Türkiye elektromanyetik silah çalışmalarına ağırlık vermiş durumdaydı.

Sitede şu bilgiler veriliyordu:

"Sistem, iki adet metal plaka arasında oluşturulan elektromanyetik alan sayesinde ortadaki metal cismi hızla hareket ettirme prensibine göre çalışıyor. İki metal plaka birbirlerine paralel şekilde tutturuluyor ve bunlara farklı akımlar veriliyor. Bunların arasında akımın oluşturduğu manyetik alan da ortadaki dart ya da mermi olarak adlandırılan metal parçayı çok yüksek hızlara çıkartabiliyor. Amerikalılar tarafından yapılan prototip modellerde dart ya da mermi olarak adlandırılan metal parça saatte 7000 km hıza çıkmış durumdaydı. Bu da saniyede 2 km’den daha yüksek bir hıza tekabül ediyordu.

Elektromanyetik silahların kullanılmasında gerekli olan enerji için çok büyük miktarda güç gerekiyor. Yani bir merminin saatte binlerce kilometre hızda fırlatılabilmesi için megawatt seviyesinde güce ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden bu silahların kullanılabilmesi için bir platforma veya bir destroyere konulması gerekiyor.”

Enerji silahları, insanlık tarihinde çok etkili olacak...

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