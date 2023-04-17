Rafine şeker bir uyuşturucudur

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk kitabında obezite, kalp damar hastalıkları, karaciğer yağlanması, kanser, toksinler, diyabet, prostat ve tiroid sağlığı üzerine nelere dikkat edilmesi gerektiğine değiniyor.

Rafine şekerden mutlaka uzak durulmasını şart koşan Erk, şunları söyledi:

“Bir besin maddesinin sağlığa yararlı olabilmesi için karbonhidrat, protein ve yağ denilen makrobesinler ile birlikte; lif, mineral, fitobesin ve antioksidan adı verilen mikrobesinler içermelidir… Fakat içeceklerde, hamur işi gıdalarda kullanılan rafine şekerin, damak tadı vermekten başka olumlu özellikleri yoktur. Üç beyaz olarak adlandırılan şeker, tuz ve un içinde en zararlı olan şekerdir ve şeker damar sertliğine yok açarak tüm organların bozulmasına yol açar.

Rafine şeker yasaklanması gereken bir uyuşturucudur. Ömrü kısaltır. Fazla rafine şeker insülin direncine yol açar. İnsülün yağ yakmaz, depolandırır. Bu da karaciğerde kolesterol oluşumuna neden olur ve vücudun dengesini bozar. Ayrıca yüksek insülin gelecekte kalp ve damar hastalıklarının göstergesidir.”