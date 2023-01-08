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Türkiye’de yılda 500 bin kadında görülüyor. Kadınların korkulu rüyası

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sabire Aygün, Türkiye’de yılda 500 bin kadında rahim ağzı kanserinin görüldüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 16:45
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Rahim ağzı kanseri yılda 500 bin kadında görülüyor

Türkiye’de yılda 500 bin kadında görülüyor. Kadınların korkulu rüyası
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CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, Türkiye’de yaygın olan ve yılda 500 bin kadında görünen rahim ağzı kanseri (Serviks), yüzde yüz önlenebilmek için geliştirilen HPV aşısı ile erken tanıda büyük başarı getiriyor.

3 YILDA 1 TEST İLE ÖNLEM

3 yılda bir smear testi ile kansere karşı önlem için uzmanlar, 1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Günü'nde uyarılarda bulundu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sabire Aygün, en çok görülen 5 kanserden birinin rahim ağzı kanseri olduğuna dikkat çekerek, 21 yaşında taramanın başlaması gerektiğini kaydetti.

YILDA 500 BİN KADINDA GÖRÜLÜYOR

Rahim ağzı kanserinin kadınlarda çok sık karşılaştıkları beş kanserden bir tanesi olduğunu dile getiren Dr. Aygün, yılda 500 bin kadında tespit edildiğini ve bu kanserin en önemli özelliğinin yüzde 100 önlenebilir, yüzde 100 tedavi edilebilir bir kanser olması olduğunu ifade etti.

“YÜZDE 100 ENGELLEMEK MÜMKÜN”

"Yakalanmadan, kanser olmadan, öncü lezyonlar olduğu için erken tanın konulabilme şansının olması açısından rahim ağzı kanseri önem kazanıyor" diyen Dr. Aygün, "Rahim ağzı kanserinde bütün kadınların taranması gerektiğini düşünüyoruz ve cinsel aktif olan kadınlarda 21 yaşından sonra tarama programı öneri tarama programı başlatmak lazım. 3 yılda bir smear yapılması gerekiyor. 25 yaşından sonra HPV testi yapılabilir" dedi.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığının 30 yaşından sonra bütün kadınları ücretsiz olarak taradığını anımsatan Dr. Aygün, "HPV testini 5 yılda bir yapmak, smear testini de 3 yılda bir yapmak yeterli olabiliyor. Öncü lezyonlar olduğu için henüz kanser ilerlemeden, öncü lezyonları yakalayabildiğimiz için rahim ağzı kanserini yüzde 100 engellemek mümkün. Rahim ağzı kanserinin en sık sebebi yüzde 99 HPV dediğimiz bir virüsten kaynaklanıyor. HPV'nin pek çok tipi var. Ama yüksek riskli olanlar rahim ağzı kanserine sebep olabiliyor" diye konuştu.

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