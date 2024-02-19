Rahmi Koç İnönü Stadı'nda!

Selahattin Ekrekli
Rahmi Koç İnönü Stadı'nda!
Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta tribünler dev bir pankart dikkat çekti.

Karşılaşma öncesi İnönü Stadı'nda kameralara takılan bir pankart dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş taraftarının büyük sevgisini kazanan Rahmi Koç'un dev pankartı Dolmabahçe'de tribüne asıldı.

Siyah Beyazlı taraftarlar "Rahmi Baba" yazılı dev pankartla Rahmi Koç'a olan sevgileri gösterdiler.

HASAN ARAT'A BAŞARILAR DİLEMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bir ay önce Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'u ağırladı.

Hasan Arat, 3 Aralık 2023'te Ahmet Nur Çebi'nin yerine Beşiktaş'ın 35. Başkanı olmuştu.

Serdal Adalı ile yarıştığı seçimi kazanmıştı.

658ec9f2c0012762.webp

Hasan Arat, kulüp binasında Rahmi Koç ile buluştu.

Siyah-beyazlı kulüpten verilen bilgiye göre, ziyarete yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takım kaptanı Necip Uysal ve eski futbolcular da katıldı.

Kulübün en eski üyesi olan Rahmi Koç, Hasan Arat'ı başkanlığı için kutladı ve yönetim kuruluna başarılar temenni etti.

İlgili Haberler
Galatasaray yeni başantrenörünü açıkladı
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Aboubakar sürprizi
Ahmet Nur Çebi getirmişti. Beşiktaş ayrılığı açıkladı
Beşiktaş Emirhan Delibaş'ı takımdan kovdu
Beşiktaş’ta yayalara yol vermeyen sürücülere ceza: 6 bin 270 TL
Beşiktaş’ta yayalara yol vermeyen sürücülere ceza: 6 bin 270 TL
Beşiktaş Konyaspor karşısında. Fernando Santos'tan flaş karar. İlk 11'de sürprizler var
Beşiktaş 3-0 yenildi
Beşiktaş 3-0 yenildi
Son Haberler
Avrupa Şampiyonu Nesrin Dolmabahçe'de Kartal selamı verdi Spor
Avrupa Şampiyonu Nesrin Dolmabahçe'de Kartal selamı verdi
Çocuklar stresli babalara dikkat Sağlık
Çocuklar stresli babalara dikkat
Hangi içecek gençleri tehdit ediyor Sağlık
Hangi içecek gençleri tehdit ediyor
Galatasaray yeni başantrenörünü açıkladı Spor
Galatasaray yeni başantrenörünü açıkladı
Naci Görür'den Marmara uyarısı. 'Nereye gömeceksiniz söyleyin bana?' Gündem
Naci Görür'den Marmara uyarısı. 'Nereye gömeceksiniz söyleyin bana?'
ABD sınırında silahlı çatışma. 12 kişi öldü Dünya
ABD sınırında silahlı çatışma. 12 kişi öldü