Rahmi Koç İnönü Stadı'nda!

Karşılaşma öncesi İnönü Stadı'nda kameralara takılan bir pankart dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş taraftarının büyük sevgisini kazanan Rahmi Koç'un dev pankartı Dolmabahçe'de tribüne asıldı.

Siyah Beyazlı taraftarlar "Rahmi Baba" yazılı dev pankartla Rahmi Koç'a olan sevgileri gösterdiler.

HASAN ARAT'A BAŞARILAR DİLEMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bir ay önce Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'u ağırladı.

Hasan Arat, 3 Aralık 2023'te Ahmet Nur Çebi'nin yerine Beşiktaş'ın 35. Başkanı olmuştu.

Serdal Adalı ile yarıştığı seçimi kazanmıştı.

Hasan Arat, kulüp binasında Rahmi Koç ile buluştu.

Siyah-beyazlı kulüpten verilen bilgiye göre, ziyarete yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takım kaptanı Necip Uysal ve eski futbolcular da katıldı.

Kulübün en eski üyesi olan Rahmi Koç, Hasan Arat'ı başkanlığı için kutladı ve yönetim kuruluna başarılar temenni etti.