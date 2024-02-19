Beşiktaş Emirhan Delibaş'ı takımdan kovdu

Beşiktaş, genç futbolcu Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.'' ifadeleri kullanıldı.

HAKKINDA İDDİALAR ÇIKTI

Emirhan Delibaş'ın flört uygulamasında yer aldığı iddiası, sosyal medyada büyük gündem yaratmış, Beşiktaş taraftarından tepki almıştı.

Delibaş konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

''Son günlerde dolaşan asılsız dedikodular hakkında sizlere doğrudan iletişim kurmak istedim.

Sahte hesaplar tarafından yapılan iddiaları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum.

Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur.''