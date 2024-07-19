Rahmi Koç istedi Acun Ilıcalı kabul etti

Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç Bodrum’a tatile gitti.

Babasının dev yatı Keyla ile Marmaris kıyılarına demir atan Kerim Rahmi Koç’a babasının yakın arkadaşı Acun Ilıcalı’dan jest geldi.

SÜRAT TEKNESİNİ YOLLADI

Ilıcalı kendisinden Bodrum'daki sürat teknesini isteyen Kerim Rahmi Koç'u kırmayarak teknesini yanlarına yolladı.

Sürat teknesi ile gezip hız yapan Kerim Rahmi Koç daha sonrasında Keyla’ya geri geldi.

KEYLA'NIN ÖZELLİKLERİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç'un Keyla isimli yatının özellikleri ise şu şekilde;

2003 yılında Trinity Yachts tarafından inşa edildi. 2013 yılında kapsamlı bir yenileme geçiren yat, 45 metre uzunluğunda.

İki güçlü Caterpillar motoruna sahip olan Keyla ve böylelikle 20 knot maksimum hıza ulaşıp 3.000 deniz miline kadar gidebiliyor.

Yat, 10 misafir ve 10 mürettebat kapasitesine sahip.