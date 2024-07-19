Rahmi Koç istedi Acun Ilıcalı kabul etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rahmi Koç istedi Acun Ilıcalı kabul etti

Bodrum'da tatil yapan Kerim Rahmi Koç'un isteğini kırmayan Acun Ilıcalı gezmeleri için sürat teknesini yanlarına yolladı.

Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç Bodrum’a tatile gitti.

Babasının dev yatı Keyla ile Marmaris kıyılarına demir atan Kerim Rahmi Koç’a babasının yakın arkadaşı Acun Ilıcalı’dan jest geldi.

SÜRAT TEKNESİNİ YOLLADI

Ilıcalı kendisinden Bodrum'daki sürat teknesini isteyen Kerim Rahmi Koç'u kırmayarak teknesini yanlarına yolladı.

Sürat teknesi ile gezip hız yapan Kerim Rahmi Koç daha sonrasında Keyla’ya geri geldi.

a560dee017c49ee271fca5675d485c4e-840.jpg

KEYLA'NIN ÖZELLİKLERİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç'un Keyla isimli yatının özellikleri ise şu şekilde;

2003 yılında Trinity Yachts tarafından inşa edildi. 2013 yılında kapsamlı bir yenileme geçiren yat, 45 metre uzunluğunda.

İki güçlü Caterpillar motoruna sahip olan Keyla ve böylelikle 20 knot maksimum hıza ulaşıp 3.000 deniz miline kadar gidebiliyor.

Yat, 10 misafir ve 10 mürettebat kapasitesine sahip.

whatsapp-image-2024-07-19-at-16-23-09-2.jpeg

whatsapp-image-2024-07-19-at-16-23-09-1.jpeg

whatsapp-image-2024-07-19-at-16-23-09.jpeg

İlgili Haberler
Trabzonspor üste para vererek gönderdi
Son Haberler
Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı: Filistin'de işgalci güç Dünya
Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı: Filistin'de işgalci güç
Trabzonspor üste para vererek gönderdi Spor
Trabzonspor üste para vererek gönderdi
Ölüm saçan sinekler İstanbul’da. 5 yıl önce mega şehirdeydi Yaşam
Ölüm saçan sinekler İstanbul’da. 5 yıl önce mega şehirdeydi
Camları ayna gibi silmenin püf noktaları Keşfet
Camları ayna gibi silmenin püf noktaları
Ölümcül afet sizi vurabilir. Üst katta oturanlar dikkat! Gündem
Ölümcül afet sizi vurabilir. Üst katta oturanlar dikkat!
Melis İşiten’den bomba aşk itirafı. İlişki yorumu yok artık dedirtti Magazin
Melis İşiten’den bomba aşk itirafı. İlişki yorumu yok artık dedirtti
Yaya yoluna ağaç düştü Yerel Haberler
Yaya yoluna ağaç düştü