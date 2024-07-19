Trabzonspor üste para vererek gönderdi

Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamada, oyuncunun 1 Temmuz 2023 tarihinde başlayan ve 30 Haziran 2025 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Anlaşmaya göre, oyuncuya vadesi gelmiş alacakları dışında iki maaş ücreti ödenecektir.