Rahmi Koç 'Kraliçe'nin yatını satın aldı. Tamamı ahşap

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç 'un denize olan sevgisini hakkında az bilgi sahibi olan kişiler bile bilmektedir. Tarihi değeri yüksek olan yat ve tekneleri deniz koleksiyonuna ekleyen Rahmi Koç, son olarak aldığı muhteşem yatla adından sıkça bahsettirdi.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın özel haberine göre, sessiz sinemanın en ünlü oyuncusu ABD'li Laura La Plante ve Hollywood yönetmeni eşi William A Seiter'ın 1930 yılında yaptırdıkları lüks yatı satın aldı.

Tamamen ahşap olan Cielito isimli yat 13 metre uzunluğunda ve 3 kameraya sahip. Yatın satılması ABD'de başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde bile ses getirdi. Koç'un yatı almak için ödediği tutar ise açıklanmadı.