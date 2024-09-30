Rahmi Koç’tan kulağa küpe tavsiyeler

Koç Holding, global arenada Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Dünyanın en büyük şirketleri listesinde bulunuyor. Otomotivden beyaz eşyaya, demir çelikten turizme birçok sektörde faaliyetleri olan Koç Holding, bazı sektörlere ise mesafeli bir konumda kaldı.

Bu işlerin bazıları başarılı olurken, bazıları ise başarısız oldu. Bazı sektörlere ise giriş yapmadığı için pişman olduklarını belirtti.

Misal Koç Holding, Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, defalarca GSM işine girmedikleri için pişman olduğunu dile getirdi.

Rahmi M. Koç, geçtiğimiz günlerde Fast Company dergisinden Alanur Özokur’a verdiği röportajda girişimciliğe ve günümüzdeki tabiriyle startup’lara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Emekli olduğu halde haftanın beş günü sabah 9:30’da işe geldiğini, 19:00’a kadar ofiste çalıştığını söyleyen Koç, “Ama tabi günlük işlerle ilgilenmem. Mesela bütçe tutuyor mu tutmuyor mu diye ilgilenirim. Bütçeleri görüp mutabık kaldıktan sonra uzaktan kontrol edip yol göstermek lazım” ifadelerini kullandı.

“Benim iş hayatım boyunca çok sayıda moda şeyler oldu” diyen Koç, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bir zamanlar tekstil, iplik yatırımları çok gözde idi, herkes o alana girdi. Sonra domates salçası işi geldi. Ardından ihracat, bir dönem de otomobil üretimi vardı. Herkes ‘Otomotiv sektörüne gireceğim” diye ortaya çıktı. Son yıllarda startup’lar öne çıkıyor. Sıfırdan başlayıp eğer hedefinizi iyi ayarlayıp iyi yönettiğinizde duyulmadık rakamlara ulaşma imkanı var. Bunun örnekleri de görüyoruz. Bunlardan çok var ve biz de zaman zaman bu işlere para yatırdık. Startup’lar vardır kili başarılı bazıları da başarısız olacaktır. Zaten para yatırırken de yüzde 50-50 düşünüyorsunuz. Hattı başarısızlık oranı daha da yüksektir.”

Rahmi M. Koç, yatırım yaptıkları ve batan yatırımlarını ise şöyle anlattı:

“Bundan 20 yıl önce beş ayrı işe para yatırdık. O zaman startup değil girişim deniyordu. Bunlardan biri başarılı oldu, dördü yürümedi. Birinin kazancı diğerlerinin zararını karşıladı, bir miktar da geriye kaldı. Bunlardan biri elektrikli motosiklet idi. Bindik hakikaten güzeldi. Ama iflas etti. Neden? Çünkü motora binen o ‘gır gır’ sesini duymak istiyor. Elektrikli olduğundan sessiz çalışıyordu ve başarısız oldu. Bir başka girişimci geldi ve ‘Banka müşterisi olmayan insanlara da kredi vereceğim’ dedi. O da battı. Başka bir girişimci ‘Müthiş fikrim var’ demişti. Aynanın karşısında duracaksınız, ölçünüzü alacak ve size uygun ürünleri/kıyafetleri söyleyecek. Sonra gidip alacaksınız. Bize o zaman çok parlak gelmişti ama girişimin başındaki arkadaş yürütemedi, başarısız oldu. Tek para kazanan ise air craine denilen hava vinç idi. Kayak merkezlerinde telesiyej direklerinin dikilme işi var. Çok zordur. Adam helikopter ile bunu yapıyordu. Yerde yerini hazırlıyor, direkleri helikopter ile yerine oturtuyordu. İşte o şirket kazandı.”

“AĞIZDAN ÇIKAN SÖZ, YAYDAN ÇIKAN OK VE KAÇIRILMIŞ FIRSAT HİÇBİR ZAMAN GERİ GELMEZ”

Bugün dünyada ve Türkiye’de rekabetin çok şiddetli olduğuna da vurgu yapan Koç, yeni nesile bir işe gireceklerse ‘fevkalade ince ve derinliğine etüt etmeleri’ tavsiyesinde bulundu. Koç, “İşe girmeden önce rekabeti iyi incelemelisiniz. Ondan sonra yatırım yapmalısınız. Hata yapmaktan korkmamak lazım. Hata yapmadan öğrenemez, ilerleyemezsiniz. Başkalarını zayıf görmemek lazım. Karşındaki kişinin de en az senin kadar akıllı olduğunu unutmamalı. Yurtdışına gidenler eğitim ve tecrübe kazanıp ülkelerine geri dönmeliler. Gençlerin büyüklere hürmet etmeleri, adap ve edep bilmeleri lazım. Ne derler? Ağızdan çıkan söz, yaydan çıkan ok, geçmiş zaman ve kaçırılmış fırsat hiçbir zaman geri gelmez. En önemlisi de başkalarının hatalarını görüp iyi değerlendirip benzerlerini yapmamaya gayret etmek lazım” diye konuştu.