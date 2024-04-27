Rakı ve şaraba zam geldi. Yeni fiyatlar açıklandı

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı A’den Z’ye her şeyi etkiledi. Zam üstüne zam yağdı. Bunlardan biri de alkol aldı.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakı fiyatlarına Cuma günü yüzde 17 oranında zam geleceğini açıklamıştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkan Erol Dündar ise yeni rakı fiyatlarını açıkladı. 100 cl rakı 1075 TL oldu. Fiyatlar pazartesi gününden itibaren etkili olacak.

İŞTE GÜNCEL RAKI FİYATLARI:

Yeni rakı 35cl 445 ₺

Yeni rakı 50 cl 599 ₺

Yeni rakı 70 cl 775 ₺

Yeni takı 100 cl 1075 ₺

Olacak #ZamGeldi hayırlı olsun.

ŞARABA DA ZAM

Erol Dündar, iki şarap grubuna da zam geldiğini açıkladı.

Yine sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar şunları dedi:

Kavaklıdere ve Doluca #şarap guruplarına % 7 ile %10 arasında #ZamGeldi hayırlı olsun.