Biraya dev zam geliyor

Yüksek enflasyon ve döviz kuru nedeniyle A’dan Z’ye her şeye zam yağdı. Alkollü içecekler de bu zamdan nasibini aldı. Alkollü içeceklere ve tütüne gelen zamların artık haddi hesabı kalmadı.

Özellikle yerel seçimin ardından rakıya, şaraba art arda zam gelmişti. Şimdi de biraya zam yolda.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bira fiyatlarına gelecek zammı sosyal medya hesabından paylaştı.

Aybaş biraya 15- 20 TL civarı bir zammın geleceğini duyurdu. Paylaşım yapan Aybaş “Biraya gelecek 15-20 TL civarı zamma hazır mıyız, zamdan sonra bu tarz reflekslere hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

Ayvaş'ın paylaşımı videolu paylaştı. Öte yandan hem Efes hem de Tuborg grubuna zam gelmesi bekleniyor.

RAKI VE ŞARABA ZAM GELMİŞTİ

Ayrıca Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar geçtiğimiz günlerde Beylerbeyi rakı grubuna zam geldiğini duyurmuştu.

Dündar paylaşımında “Beyler beyi rakıya #ZamGeldi zamsız günümüz yok artık.” Diyerek yeni fiyatları açıklamıştı.

Beylerbeyi Göbek’in 70’liği 995 TL olmuştu. Beylerbeyi Teragold’un 70’liği 895 TL, Beylerbeyi Mavi’nin 70’liği 839 TL’ye çıkmıştı.

Sadece Beylerbeyi’ne değil Efe rakı grubuna da zam geldi. Efe Gold 70'lik 969 lira olurken Efe Göbek 70'lik de 995 TL olmuştu.

Tütün ürünlerine de art arda zam geldi. TT, BAT ve JTI sigara gruplarının fiyatları arttı.